Το Τελ Αβίβ «λυπάται» για την απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης να απελευθερωθεί ο Ζορζ Αμπνταλά

Το Ισραήλ "εκφράζει τη λύπη του", μέσω της πρεσβείας του στο Παρίσι, για την απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης σήμερα να διατάξει την απελευθέρωση του φιλοπαλαιστίνιου Λιβανέζου Ζορζ Ιμπραήμ Αμπνταλά, έπειτα από 40 χρόνια φυλάκισης για συνενοχή στη δολοφονία διπλωματών, ενός Ισραηλινού και ενός Αμερικανού.

Ο Ζορζ Αμπνταλά είναι "τρομοκράτης υπεύθυνος για τις δολοφονίες του Ισραηλινού διπλωμάτη Γιάκοβ Μπαρ Σιμάν Τοβ, που δολοφονήθηκε μπροστά τα μάτια της συζύγου του και της κόρης του, και του Αμερικανού διπλωμάτη Τσαρλς Ρέι. Τέτοιοι τρομοκράτες, εχθροί του ελεύθερου κόσμου, θα έπρεπε να περάσουν τη ζωή τους στη φυλακή", έγραψε η πρεσβεία σε ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

