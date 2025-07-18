Ο Μακρόν καταδικάζει απερίφραστα τον βομβαρδισμό εκκλησίας στη Γάζα που τελεί υπό την «ιστορική προστασία» της Γαλλίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο» το ισραηλινό πλήγμα εναντίον εκκλησίας στη Γάζα, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων το πρωί της Πέμπτης, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Επικοινώνησα με τον Καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, τον Λατίνο Πατριάρχη των Ιεροσολύμων», πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς όλους τους χριστιανούς της Παλαιστίνης οι οποίοι, από τη Γάζα έως την Ταΐμπα, απειλούνται σήμερα.

«Η συνέχιση του πολέμου αυτού είναι αδικαιολόγητη. Η εκεχειρία πρέπει να οριστικοποιηθεί τώρα, οι άμαχοι και οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν από την απειλή του μόνιμου πολέμου», δήλωσε επίσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.