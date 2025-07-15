Ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή της Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο, προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο 12 ανθρώπων, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI) με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι στοχοθέτησε στόχους του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στην περιοχή.

"Εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη διεξήγαγαν επιδρομές στην περιοχή Ουάντι Φάρα, στη βόρεια πλευρά της κοιλάδας Μπεκάα, εκ των οποίων ένα στοχοθέτησε καταυλισμό Σύρων εκτοπισμένων, προκαλώντας τον θάνατο 12 μαρτύρων μεταξύ των οποίων επτά Σύροι, και προκαλώντας τον τραυματισμό οκτώ άλλων", μετέδωσε το ANI.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι πέντε μεταξύ των νεκρών είναι μαχητές της Χεζμπολάχ. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, ο Μπασίρ Χοντρ, δήλωσε ότι επτά νεκροί είναι Σύροι πολίτες, οι οποίοι συχνά εργάζονται στους αγρούς της περιοχής Μπεκάα.

Πρόκειται για τις πλέον πολύνεκρες αεροπορικές επιδρομές μετά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε πέρυσι και έθεσε τέλος σε μήνες μαχών μεταξύ της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.