Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Foreign Office στο Λονδίνο ανακοίνωσε ότι αναμένεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες πτήσεις τσάρτερ εντός της ημέρας για να φύγουν από τον Λίβανο Βρετανοί υπήκοοι. Ο αριθμός των πτήσεων περιγράφηκε ως «περιορισμένος».

Η πρώτη πτήση από τη Βηρυτό με ενοικιασμένο από τη βρετανική κυβέρνηση πολιτικό αεροσκάφος πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, με περίπου 180 επιβάτες να προσγειώνονται στο Μπέρμιγχαμ στις 9 το βράδυ τοπική ώρα. Το αεροσκάφος, ρουμανικής εταιρείας, έκανε στάση στο Βουκουρέστι.

Προτεραιότητα θέσης στην πτήση αυτή είχαν πολίτες ευάλωτων κατηγοριών και οι οικογένειές τους. Εν τέλει οι αιτήσεις για ένα εισιτήριο ήταν πολλές, με αποτέλεσμα το Foreign Office να έχει λάβει την απόφαση για ενοικίαση περισσότερων πτήσεων τις προσεχείς ημέρες.

Μέλη οικογενειών Βρετανών που δεν έχουν βρετανική υπηκοότητα θα πρέπει να κατέχουν βίζα έγκυρη για τουλάχιστον τους επόμενους έξι μήνες για να τους επιτραπεί η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μη μετακινούνται προς το αεροδρόμιο της Βηρυτού αν δεν έχουν λάβει ενημέρωση για εξασφαλισμένη θέση στα αεροσκάφη.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, οι Βρετανοί που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον Λίβανο πρέπει να εγγραφούν στις υπηρεσίες του Foreign Office και «να εγκαταλείψουν τη χώρα άμεσα».

Συμπλήρωσε ότι οι πτήσεις θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί και όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας στο αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Ο κ. Λάμι πρόσθεσε: «Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν δείξει τη ρευστότητα της κατάστασης στον Λίβανο. Η ασφάλεια των Βρετανών υπηκόων στον Λίβανο εξακολουθεί να είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα μας».

Πιστεύεται ότι στην εμπόλεμη χώρα παραμένουν τέσσερις με έξι χιλιάδες Βρετανοί και εξαρτώμενα μέλη οικογενειών τους.

Εν τω μεταξύ, ρεπορτάζ των Times αναφέρει πως πολλοί ξένοι υπήκοοι, μεταξύ των οποίων και αρκετοί Βρετανοί, ενοικιάζουν θαλαμηγούς και άλλα ιδιωτικά σκάφη για να φύγουν από τη χώρα μέσω θαλάσσης. Από το λιμάνι της περιοχής Ντιμπαγιέ, όχι μακριά από την πρωτεύουσα, αναχωρούν καθημερινά περίπου επτά σκάφη, με μέσο όρο τους 12 επιβάτες το καθένα. «Προορισμός τους είναι η Αγία Νάπα στην Κύπρο», δηλώνει ο ιδιοκτήτης εταιρείας ενοικίασης θαλαμηγών.

Από την Κύπρο, εξάλλου, και τη βάση Ακρωτηρίου την οποία επισκέφθηκε την Τετάρτη, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είπε ότι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις είναι «σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη στη Μέση Ανατολή» με στόχο την εγγύηση της ασφάλειας των Βρετανών στον Λίβανο. «Με ενημέρωσαν για τα σχέδια. Είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν αν χρειαστεί», είπε ο κ. Χίλι.

Ο ταξίαρχος Πολ Μέιναρντ που υπηρετεί στο Ακρωτήρι είπε πως επισκέφθηκε την Τρίτη τη Βηρυτό και είδε πως το αεροδρόμιο είναι πλήρως λειτουργικό.

«Το σχέδιο για την ώρα είναι να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτή τη διέξοδο για τους αμάχους ανοιχτή. Σε ένα ακραίο σενάριο και αν η κατάσταση ασφαλείας επιδεινωθεί στο βαθμό που το αεροδρόμιο στη Βηρυτό κλείσει, τότε προφανώς πρέπει να έχουμε επιλογές ώστε η κυβέρνηση να συνεχίσει να εκτελεί αυτό το σημαντικό καθήκον που έχει, δηλαδή την προστασία των Βρετανών πολιτών», είπε ο ταξίαρχος.

Συμπλήρωσε πως αν το αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι κλείσει, η βρετανική κυβέρνηση θα εξετάσει την εκκένωση «δια θαλάσσης και αέρα, περιλαμβανομένων ελικοπτέρων».

Πηγή: skai.gr

