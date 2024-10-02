Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη φύση της βρετανικής συμμετοχής στην επιχείρηση αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων που στόχευσαν το Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης διευκρίνισε το Υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι δεν είχαν εν τέλει ενεργό ρόλο.

Δήλωση στην πλατφόρμα Χ αναφέρει πως στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών τύπου Typhoon και ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού τύπου Voyager. Πρόκειται για αεροσκάφη που είναι σταθμευμένα στη βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

«Λόγω της φύσης αυτής της επίθεσης, δεν έπληξαν κανέναν στόχο, αλλά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη αποτροπή και τις προσπάθειες αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης», προσθέτει η δήλωση του υπουργείου.

Τα Typhoon δεν έχουν εξοπλισμό για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων, παρά μόνο για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως είχαν κάνει στην ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ τον Απρίλιο.

Εξάλλου, αναχώρησε από τη Βηρυτό με προορισμό το Μπέρμιγχαμ νωρίς το απόγευμα πτήση τσάρτερ με περίπου 200 Βρετανούς. Περισσότερες πτήσεις έχουν ενοικιαστεί από τη βρετανική κυβέρνηση για τις επόμενες ημέρες, είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

Περίπου 200 Βρετανοί υπήκοοι αναμένεται να εγκαταλείψουν εντός της ημέρας τον Λίβανο με πτήση τσάρτερ που έχει ενοικιάσει η βρετανική κυβέρνηση.

Η πτήση θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού, εν μέσω φόβων στο Λονδίνο πως το αεροδρόμιο ίσως να μην είναι λειτουργικό μέχρι το Σαββατοκύριακο, όταν και κάποιες δεκάδες Βρετανών πιστεύεται ότι έχουν εισιτήριο για να φύγουν με τακτική εμπορική πτήση.

Σύμφωνα με τους Times, οι αιτήσεις για ένα εισιτήριο στη συγκεκριμένη πτήση ήταν περισσότερες από τη χωρητικότητα του αεροσκάφους, κάτι που σημαίνει πως εκατοντάδες Βρετανοί πολίτες που είχαν δικαίωμα επιβίβασης θα μείνουν πίσω ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Σημειώνεται πως η πτήση τσάρτερ δίνει προτεραιότητα σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών και τις οικογένειές του, που πρέπει όμως να μετακινηθούν μόνοι και χωρίς προξενική βοήθεια προς το αεροδρόμιο. Οι επιβάτες θα πρέπει επίσης να πληρώσουν 350 λίρες ως αντίτιμο για μια θέση στην πτήση.

Κυβερνητική πηγή δεν απέκλεισε τη διοργάνωση περισσότερων πτήσεων από το Foreign Office «όσο το αεροδρόμιο μένει ανοιχτό».

Ο φόβος των Βρετανών είναι πως ο δρόμος που οδηγεί στο αεροδρόμιο θα μπορούσε να υποστεί καταστροφές από ισραηλινά πλήγματα, καθώς περνά από περιοχή που είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Μέχρι στιγμής πάντως οι Ισραηλινοί έχουν αποφύγει να πλήξουν στόχους που θα επηρέαζαν ξένους υπηκόους οι οποίοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, αν και περιοχές σε ακτίνα κάποιων εκατοντάδων μέτρων από το αεροδρόμιο έχουν χτυπηθεί.

Σε εγρήγορση για την πιθανότητα επιχείρησης εκκένωσης του Λιβάνου παραμένουν τουλάχιστον 700 Βρετανοί στρατιώτες στη βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και δύο πλοία του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται στην ανατολική Μεσόγειο.

