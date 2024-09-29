Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως οι τροποποιήσεις στο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας έχουν ετοιμαστεί και πρόκειται να οριστικοποιηθούν, κάτι που σημαίνει ότι τα σχετικά έγγραφα που θα προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα από τη Μόσχα θα επικαιροποιηθούν.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση την Τετάρτη πως με βάση τις προτεινόμενες αλλαγές στο δόγμα η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα αν πληγεί με συμβατικούς πυραύλους και πως θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της που υποστηρίζεται από μία πυρηνική δύναμη ως κοινή επίθεση.

Οι αλλαγές θεωρούνται ευρέως ως προσπάθεια του Πούτιν να χαράξει μια "κόκκινη γραμμή" για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στέλνοντας το μήνυμα ότι η Μόσχα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να απαντήσει με πυρηνικά όπλα αν επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας με δυτικούς πυραύλους μακρού βεληνεκούς.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα στον δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν: «Οι τροποποιήσεις έχουν ετοιμαστεί και τώρα θα οριστικοποιηθούν».

Ο Πεσκόφ επικαλέστηκε τη διεθνή κατάσταση, τις κλιμακούμενες εντάσεις κοντά στα σύνορα της Ρωσίας και την αυξανόμενη εγγύτητα υποδομών του ΝΑΤΟ σε αυτά, και αυτό που αποκάλεσε βαθύτερη εμπλοκή πυρηνικών δυνάμεων της Δύσης στον πόλεμο της Ουκρανίας στο πλευρό του Κιέβου, ως υπόβαθρο των αλλαγών στο δόγμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

