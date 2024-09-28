Ασφυκτικά γεμάτα αυτοκίνητα εγκαταλείπουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς εκατοντάδες οικογένειες σπεύδουν να απομακρυνθούν από την περιοχή που σφυροκοπείται τις τελευταίες ώρες από ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη.

Νέες αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν σήμερα, λίγες ώρες μετά τα σφοδρά πλήγματα της Παρασκευής που είχαν στόχο το αρχηγείο της Χεζμπολάχ, όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Στην Πλατεία Μαρτύρων, στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, πολλοί κάτοικοι έμοιαζαν σαστισμένοι. «Ήμασταν στο σπίτι όταν έγινε η προειδοποίηση για εκκένωση. Πήραμε τις ταυτότητες, τα υπάρχοντά μας και βγήκαμε έξω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ραντουάν Μεσαλάμ, πρόσφυγας από τη Συρία. Αυτός ο πατέρας έξι παιδιών, ηλικίας 3-17 ετών, λέει ότι δεν έχει «πού να πάει» αφού δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προανήγγειλε ότι θα βομβάρδιζε τρεις αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ που κρύβονταν στα υπόγεια κτιρίων στα νότια προάστια της Βηρυτού. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έχει διαψεύσει πως αποθηκεύει όπλα σε συγκροτήματα κατοικιών.

Ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) χάρτη που έδειχνε την τοποθεσία των τριών κτιρίων που αποτελούσαν στόχους, καλώντας τους περίοικους σε ακτίνα 500 μέτρων να εγκαταλείψουν την περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνιζαν τη συγκεκριμένη συνοικία.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν επίσης θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Τύρου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ο διοικητής της μονάδας εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ, και ο αναπληρωτής του, Χοσέιν Άχμεντ Ισμαήλ, σκοτώθηκαν σε ένα από τα πλήγματα των προηγούμενων ωρών.

Το απόγευμα της Παρασκευής, το Ισραήλ εξαπέλυσε ένα από τα σφοδρότερα κύματα αεροπορικών επιδρομών στη Βηρυτό εδώ και πολλά χρόνια, εξαιτίας του οποίου σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν 91 άλλοι, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Επτά κτίρια κατέρρευσαν εξαιτίας της ισραηλινής επίθεσης, σύμφωνα με το προσκείμενο στη Χεζμπολάχ τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar. Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν «πλήγμα ακριβείας» στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Ωστόσο, πηγή από το λιβανέζικο κίνημα διαβεβαίωνε ότι ο Χασάν Νασράλα είναι σώος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.