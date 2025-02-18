Λίβανος: Οι Ισραηλινοί αποχωρούν, αλλά θα εποπτεύουν

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο σήμερα (18/2), τελευταία μέρα της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ. Παράλληλα, ο τακτικός λιβανικός στρατός ανακτά τον έλεγχο των παραμεθόριων σιϊτικών χωριών, όπως ακριβώς ορίζει η συμφωνία που επετεύχθη με την ενεργό παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες παρατηρείται αυξημένη ροή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι, επιστρέφοντας στις εστίες τους, διαπιστώνουν πόσο δύσκολο θα είναι να κτίσουν τις ζωές τους από την αρχή, με την μεγάλη πλειονότητα των σπιτιών και των δημόσιων υποδομών να έχουν καταστραφεί ως αποτέλεσμα των σφοδρών συγκρούσεων του ισραηλινού στρατού και των ενόπλων δυνάμεων της Χεζμπολάχ από τον Οκτώβριο του 2023.



Ήδη από τα πρώτα εικοσιτετράωρα της ανάληψης της εξουσίας από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, η ισραηλινή πλευρά προσπάθησε να παρατείνει την ισχύ της εκεχειρίας στον Νότιο Λίβανο για τουλάχιστον άλλες δέκα μέρες. Ωστόσο, τα ισραηλινά αιτήματα δεν έγιναν αποδεκτά από τον Λευκό Οίκο, κυρίως εξ αιτίας των ‘ικανοποιητικών δειγμάτων γραφής’ της νέας λιβανικής κυβέρνησης υπό τον Ζοζέφ Αούν και της υπάκουης στάσης που τήρησε στις συστάσεις της νέας ειδικής απεσταλμένης της Ουάσιγκτον στον Λίβανο, Μόργκαν Ορτάγκους. Από την άλλη όμως, το αντάλλαγμα που έλαβε η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι η διατήρηση πέντε προκεχωρημένων φυλακίων του ισραηλινού στρατού εντός του λιβανικού εδάφους, αφού επελέγησαν συγκεκριμένα σημεία «στρατηγικής σημασίας», όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί κύκλοι στην Ιερουσαλήμ.

Στόχος η πρόληψη πυραυλικών επιθέσεων

Προφανώς, έχοντας διδαχθεί από την πολυετή διατήρηση της λεγόμενης «Ζώνης Ασφαλείας» στον Νότιο Λίβανο από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και μέχρι την κατάργησή της και την αποχώρηση των στρατευμάτων τους το 2000, οι Ισραηλινοί προτίμησαν υπό τις παρούσες συνθήκες να διατηρήσουν επιτόπια παρουσία στον Λίβανο, προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο τυχόν άμεση επαφή των στρατευμάτων τους με τον τοπικό πληθυσμό. Τα φυλάκια – δύο από τα οποία βρίσκονται σε υψόμετρο 800 και 900 μέτρων – έχουν αποκλειστικό σκοπό αφ’ ενός να εποπτεύουν κατά πόσον ο τακτικός λιβανικός στρατός θα ανακτήσει τον έλεγχο του Νοτίου Λιβάνου και αφ’ ετέρου να παρατηρούν εάν η Χεζμπολάχ θα προσπαθήσει να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να επαναλάβει τις επιθέσεις της με πυραύλους, ρουκέτες και drones κατά συγκεκριμένων παραμεθόριων ισραηλινών οικισμών και κωμοπόλεων.



Με αυτή την λογική, το Ισραήλ εγκατέστησε στην λιβανική μεθόριο τα εξής πέντε φυλάκια: Στη θέση Λαμπούνε (ακριβώς απέναντι από τον ισραηλινό οικισμό Σλόμι), στο Τζάμπαλ-Μπλατ (απέναντι από τους οικισμούς Στούλα και Ζιρίτ), στο Ζαλ-Αλ-Ντερ (απέναντι από τους οικισμούς Αβιβίμ και Μαλκία), σε ορεινή περιοχή μεταξύ των λιβανικών χωριών Μάρκαμπα και Χούλα (απέναντι από τον ισραηλινό οικισμό Μαργκαλιότ) και, τέλος, στον λόφο Χαμαμίς (ακριβώς απέναντι από την ισραηλινή κωμόπολη Μετούλα).



Μάλιστα, κυβερνητικοί κύκλοι στην Ιερουσαλήμ τονίζουν ότι η παραμονή των πέντε προκεχωρημένων φυλακίων εντός της λιβανικής μεθορίου «θα διατηρηθεί για όσο χρόνο αποφασίσει η ισραηλινή κυβέρνηση». Από την άλλη όμως- και παρότι το Ισραήλ δεν επρόκειτο να το αποδεχθεί υπό άλλες συνθήκες-, φαίνεται ότι ο ισραηλινός στρατός καλείται να αποσυρθεί από την αμφισβητούμενης κυριαρχίας περιοχή του Τζάμπαλ Ρουούς (ή «Χαρ-Ντοβ», όπως αποκαλείται στα εβραϊκά).



Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχολιασμός εκ μέρους μερίδας του λιβανικού Τύπου με έμμεσες επικρίσεις κατά της κυβέρνησης Αούν, αφού η παραμονή των πέντε ισραηλινών προκεχωρημένων φυλακίων εμφανίζεται ως μία «διευθέτηση εκτός πλαισίου», για την οποία φέρεται να έχει αποκτήσει αμερικανο-γαλλική έγκριση.

Πληροφορίες για αμερικανικό τελεσίγραφο

Ιδιαίτερη αίσθηση, όμως, προκαλεί μία πρόσθετη πληροφορία που δημοσιεύει στο κύριο άρθρο της η ευρείας κυκλοφορίας λιβανική εφημερίδα Αλ-Λιουάα, που υποστηρίζει ότι ο Λευκός Οίκος έχει θέσει στη λιβανική κυβέρνηση ένα τελεσίγραφο ενός μήνα, προκειμένου ο τακτικός στρατός της χώρας να ανακτήσει πλήρως τον έλεγχο ολόκληρης της λιβανικής επικράτειας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ο λιβανικός στρατός καλείται να προβεί στη διάλυση και στον πλήρη αφοπλισμό όλων ανεξαιρέτως των πολιτοφυλακών – με προτεραιότητα τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – και στην κατάσχεση παράνομου οπλισμού που υπάρχει στα παλαιστινιακά στρατόπεδα προσφύγων στον Λίβανο. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις ίδιες πηγές, εάν η κυβέρνηση της Βηρυτού δεν ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτές τις ενέργειες, η διακυβέρνηση Τραμπ προειδοποιήσει ότι θα απευθυνθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου ο Λίβανος να τεθεί υπό επιτροπεία, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η αποστολή διεθνούς δύναμης που θα κληθεί να εφαρμόσει επί του πεδίου τις αποφάσεις 1559/2004 και 1701/2006 του Συμβουλίου Ασφαλείας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η συγκεκριμένη δημοσιογραφική διαρροή δεν έχει σχολιαστεί ή διαψευσθεί από την λιβανική κυβέρνηση, πλην όμως αναμεταδόθηκε σήμερα το πρωί χωρίς σχολιασμό από το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο.





