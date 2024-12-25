Οι νέες αρχές της Συρίας έκαψαν σήμερα μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο χάπια captagon, μία αμφεταμίνη που παραγόταν σε βιομηχανική κλίμακα υπό τη διακυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Στη Δαμασκό, στον προαύλιο χώρο του κτιρίου όπου στεγαζόταν η έδρα των υπηρεσιών ασφαλείας της πρώην διοίκησης, οι δυνάμεις των νέων αρχών έριξαν βενζίνη και κατόπιν έκαψαν αποθέματα κάνναβης, κουτιά Tramadol και περίπου 50 μικρούς σάκους που περιείχαν χάπια Captagon, σύμφωνα με έναν εικονολήπτη του Γαλλικού Πρακτορείου.

Syria’s new authorities burned a large drug stockpile, including one million captagon pills, previously produced on an industrial scale under ousted president Bashar al-Assad.



Assad regime was the main source of the $5.6bn annual captagon trade. pic.twitter.com/BvZ9X4PVLf — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

«Βρήκαμε μια μεγάλη ποσότητα Captagon, περίπου ένα εκατομμύριο χάπια», είπε στο AFP ένα μέλος αυτών των δυνάμεων, που συστήθηκε ως Ουσάμα, έχοντας το πρόσωπό του καλυμμένο και φορώντας τη στολή της «Διοίκησης Δημόσιας Ασφάλειας».

Η διοίκηση του Μπασάρ αλ Άσαντ ήταν γνωστή για την παραγωγή του Captagon, μιας αμφεταμίνης που προέρχεται από ένα φάρμακο το οποίο υποτίθεται ότι θεραπεύει τη ναρκοληψία ή τις διαταραχές ελλειμματικής προσοχής, μετατρέποντας τη χώρα σε ναρκο-κράτος και πλημμυρίζοντας τις αγορές της Μέσης Ανατολής, το γειτονικό Ιράκ ή χώρες του Κόλπου.

Τις τελευταίες ημέρες, σε υπόστεγα αεροσκαφών ή στρατιωτικές βάσεις, ο συνασπισμός των ισλαμιστικών ενόπλων οργανώσεων ανακαλύπτει εκατοντάδες μικρούς σάκους που περιέχουν χάπια Captagon.

Σήμερα, η καταστροφή των ναρκωτικών έγινε στoν πρώην «τομέα ασφαλείας» της Δαμασκού, στη συνοικία Καφάρ Σουσέ.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας της νέας κυβέρνησης της Συρίας ανακάλυψαν μία αποθήκη με ναρκωτικά κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων» του τομέα ασφαλείας, διευκρίνισε στο AFP ένα άλλο μέλος αυτών των δυνάμεων, που συστήθηκε με το όνομα Χάμζα.

Η καταστροφή των αποθεμάτων—«αλκοόλ, ινδική κάνναβη, χάπια captagon και πακέτα χασίς» έγινε για να «προστατεύσουμε τη συριακή κοινωνία» και να «κόψουμε τους δρόμους λαθρεμπορίου που εκμεταλλεύονταν οι επιχειρήσεις της οικογένειας Άσαντ», διευκρίνισε ο ίδιος, αναφερόμενος στο εμπόριο ναρκωτικών σε βιομηχανική κλίμακα του πρώην καθεστώτος.

«Δεν είναι η πρώτη πρωτοβουλία αυτού του είδους, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν βρει και άλλες αποθήκες (…) και χώρους παρασκευής ναρκωτικών και τους έχουν καταστρέψει», σημείωσε.

Μια έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου αποκάλυψε ότι το Captagon είχε κάνει τη Συρία ένα ναρκο-κράτος με μια παράνομη βιομηχανία άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

