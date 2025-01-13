Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν διόρισε νέο πρωθυπουργό της χώρας τον δικαστή και πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Ναουάφ Σαλάμ, αναθέτοντάς του τον σχηματισμό κυβέρνησης, ανακοίνωσε η προεδρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, ο Αούν «κάλεσε τον δικαστή Ναουάφ Σαλάμ για να του αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης, γνωρίζοντας ότι βρίσκεται στο εξωτερικό και ότι προβλέπεται να επιστρέψει αύριο» Τρίτη στη χώρα, είπε ο γενικός διευθυντής της προεδρίας, Αντουάν Σουκέιρ.

Είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις του Αούν με τα κόμματα, στις οποίες διαφάνηκε ότι η πλειοψηφία των βουλευτών στηρίζει την υποψηφιότητα του Σαλάμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.