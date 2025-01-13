Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ζήτησε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μη δημιουργήσει φραγμούς που θα θέτουν εμπόδια σε εταιρείες από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, που βρίσκονται εκτός ΕΕ, να συμμετάσχουν στην αμυντική βιομηχανική ώθηση του ευρωπαϊκού μπλοκ.

Πέρυσι, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανίας για τη στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και πλαισίου μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση της έγκαιρης διαθεσιμότητας και προμήθειας αμυντικών προϊόντων. Για αυτό τον σκοπό, η Επιτροπή πρότεινε δαπάνες ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να δώσει στα κράτη μέλη κίνητρα για από κοινού αγορές από ευρωπαϊκές εταιρείες και για να ενθαρρύνει τη βιομηχανία να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα. Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για το πόσο από το κονδύλι θα πρέπει να προορίζεται σε εταιρείες του ευρωπαϊκού μπλοκ.

Μιλώντας σε συνεδρίαση μιας επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, ο Ρούτε τόνισε ότι επικροτεί το Πρόγραμμα, αλλά διατύπωσε επιφυλάξεις.

«Πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία νέων φραγμών μεταξύ των συμμάχων που το μόνο που θα κάνουν είναι να αυξάνουν το κόστος, θα περιπλέξουν την παραγωγή και θα βλάψουν την καινοτομία», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

«Η συμμετοχή συμμάχων εκτός ΕΕ στις αμυντικές βιομηχανικές προσπάθειες της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας, πιστεύω, για την ασφάλεια της Ευρώπης», σημείωσε, τονίζοντας πως «η διατλαντική αμυντική βιομηχανική συνεργασία μας κάνει όλους πιο δυνατούς».

Ενώ η πλειονότητα των χωρών της ΕΕ αποτελούν μέρος του ΝΑΤΟ, ορισμένα από τα βασικά μέλη της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Τουρκίας, δεν είναι μέλη της ΕΕ.

«Σε μια εποχή που η Ρωσία, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν αυξάνουν την αμυντική βιομηχανική συνεργασία τους σε πρωτοφανή επίπεδα, θα ήταν πράξη αυτοτραυματισμού να τεθούν νέοι φραγμοί μεταξύ των συμμάχων», τόνισε ο Ρούτε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

