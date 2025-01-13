Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε ξενοδοχείο στο Άμπου Ντάμπι, όταν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος της Γεωργίας επιτέθηκαν με μπουνιές, σε πολίτη της χώρας τους που συνάντησαν τυχαία στο Αραβικό Εμιράτο.

Ο λόγος ήταν γιατί την προηγούμενη ημέρα τους είχε άσκησε κριτική για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην Τιφλίδα το 2015 κατά τις οποίες πέθαναν 20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο αδελφός του.

Οι σκηνές χάους καταγράφηκαν σε βίντεο που έκανε αμέσως το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο δείχνει ως «πρωταγωνιστές» τους βουλευτές Irakli Zarkua, Viktor Sanikidze και Gela Samkharauli.

Ο γεωργιανός υπήκοος με τον οποίο συγκρούστηκαν σωματικά αναγνωρίστηκε ως Lasha Gabitashvili. Με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες , ο Γκαμπιτασβίλι είναι πολιτικά ενεργός, αλλά ιδιώτης χωρίς άμεσες διασυνδέσεις με τη γεωργιανή πολιτική.

Ο αδερφός του Lasha Gabitashvili, Davit, πέθανε κατά τη διάρκεια της πλημμύρας του Ιουνίου 2015 στην Τιφλίδα που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους. Η οικογένειά του μήνυσε πολλές κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης και της Εθνικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, κατηγορώντας τους για αμέλεια.

Πέρυσι, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο επικύρωσε εν μέρει την αξίωση της οικογένειας και διέταξε το αστυνομικό τμήμα της Τιφλίδας να αποζημιώσει για ηθική βλάβη. Ο Λάσα Γκαμπιτασβίλι είχε δηλώσει τότε ότι η απόφαση δεν ήταν αρκετή, καθώς το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ότι «το σύστημα δεν λειτούργησε» κατά τη διάρκεια της καταστροφικής πλημμύρας.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου τη Δευτέρα. Όπως φαίνεται στο βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ένας βουλευτής φαίνεται να πλησιάζει τον ανυποψίαστο Γκαμπιτασβίλι, ο οποίος έπαιρνε πρωινό του. Την ίδια στιγμή, ένας ακόμη βουλευτής σπεύδει για... ενισχύσεις.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει τον Γκαμπιτασβίλι να πηδά πάνω στον Ζαρκούα ενώ τον χτυπούσε, οπότε ο Σανικίντζε όρμησε από πίσω, άρπαξε τον Ζαρκούα και χτύπησε τον Γκαμπιτασβίλι.



Σε άλλο ένα βίντεο , ο Γκαμπιτασβίλι και οι βουλευτές διακρίνονται να ανταλλάσσουν ύβρεις. Σε απάντηση σε μία από τις προσβολές, καθώς ο Sanikidze περπατούσε προς την έξοδο, γύρισε και επιτέθηκε ξανά στον Gabitashvili, αλλά ο Gabitashvili υπερασπίστηκε τον εαυτό του και ανταπέδωσε. Αυτή τη στιγμή, ο βουλευτής Samkharauli αντιμετώπισε επίσης σωματικά τον Gabitashvili.

Η OC Media απευθύνθηκε τόσο στην αστυνομία του Άμπου Ντάμπι όσο και στο Radisson Blu για σχόλια σχετικά με το περιστατικό. Κανένας από τους δύο δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής, αν και μια φωτογραφία, που πιθανότατα τραβήχτηκε μετά το περιστατικό, δείχνει έναν αστυνομικό να στέκεται μπροστά στον Ζαρκούα.

Μετά το περιστατικό, ο Γκαμπιτασβίλι δημοσίευσε ένα βίντεο που περιγράφει λεπτομερώς την εκδοχή του για τον καυγά, δηλώνοντας ότι ο Ζαρκούα και οι άλλοι του επιτέθηκαν ενώ έπαιρνε πρωινό με τη γυναίκα του. Τόνισε ότι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος μάλλον εκνευρίστηκαν από τη λεκτική αντιπαράθεση της προηγούμενης ημέρας.

Πηγή: skai.gr

