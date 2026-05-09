Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

To Iράν χλευάζει τον Τραμπ για τα αρχεία σχετικά με τα UFO

Η δημοσιοποίηση των αρχείων αφορούσαν άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ 

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
UFO

Σε μια γεμάτη σάτιρα ανάρτηση στο X, η πρεσβεία του Ιράν στη Νότια Αφρική χλεύασε τη δημοσιοποίηση από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, αρχείων που ήταν μέχρι πρότινος απόρρητα.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων αφορούσαν άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), αναφέροντας ότι ο πρόεδρος ήθελε να «αποσπάσει την προσοχή του κοινού από τον πόλεμο κατά του Ιράν».

Η ανάρτηση Τραμπ

«Καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση»... Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε μία από τις προεκλογικές εξαγγελίες του, δίνοντας στη δημοσιότητα άκρως απόρρητα έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων για τα UFO.

Βέβαια, κανείς δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκαλύπτει όλα όσα έχει στην κατοχή της, ωστόσο είναι αλήθεια πως έδωσε στη δημοσιότητα ένα ικανό δείγμα, το οποίο, μάλιστα, αποτελεί «μία πρώτη δόση», όπως έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τραμπ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν UFO Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark