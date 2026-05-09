To Iράν χλευάζει τον Τραμπ για τα αρχεία σχετικά με τα UFO

Σε μια γεμάτη σάτιρα ανάρτηση στο X, η πρεσβεία του Ιράν στη Νότια Αφρική χλεύασε τη δημοσιοποίηση από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, αρχείων που ήταν μέχρι πρότινος απόρρητα.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων αφορούσαν άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), αναφέροντας ότι ο πρόεδρος ήθελε να «αποσπάσει την προσοχή του κοινού από τον πόλεμο κατά του Ιράν».

Trump will soon release information about unidentified flying objects (UFOs) in order to divert public attention away from the war against Iran. pic.twitter.com/Xnjw158M23 — Iran Embassy SA (@IraninSA) May 8, 2026

Η ανάρτηση Τραμπ

«Καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση»... Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε μία από τις προεκλογικές εξαγγελίες του, δίνοντας στη δημοσιότητα άκρως απόρρητα έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων για τα UFO.

Βέβαια, κανείς δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκαλύπτει όλα όσα έχει στην κατοχή της, ωστόσο είναι αλήθεια πως έδωσε στη δημοσιότητα ένα ικανό δείγμα, το οποίο, μάλιστα, αποτελεί «μία πρώτη δόση», όπως έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

