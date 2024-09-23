Ένα ισραηλινό πλήγμα νωρίς σήμερα το βράδυ στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου είχε ως στόχο τον ανώτερο ηγέτη της Χεζμπολάχ Αλί Καράκι, αρχηγό της νότιας διοίκησης της λιβανέζικης οργάνωσης, δήλωσε μια πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Δεν είναι γνωστή η κατάσταση του Καράκι.

Μια πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ ανέφερε ότι η επίθεση αυτή έγινε με ισραηλινό, μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε σήμερα νωρίς το βράδυ στοχευμένη επίθεση στη Βηρυτό. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον στόχο.

Υπενθυμίζεται ότι νέα πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Κοιλάδα Μπεκάα, αλλά και στη Βηρυτό, αμέσως μετά την εκπνοή της διορίας που είχε δώσει στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και ενώ εντείνονται οι φόβοι για έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο καθώς το Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα τις πλέον πολύνεκρες επιδρομές στον Λίβανο από το 2006.

Πηγή: skai.gr

