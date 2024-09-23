Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προετοιμάζονται για τα επόμενα στάδια των επιχειρήσεών τους στον Λίβανο, μετά το σημερινό κύμα αεροπορικών επιδρομών, δήλωσε ο στρατηγός Χέρτσι Χαλέβι, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ.

«Διαλύουμε στρατιωτικές υποδομές που η Χεζμπολάχ έχτιζε επί 20 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πλήττουμε στόχους και προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια», λέει ο στρατηγός Χαλέβι σε κέντρο επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, σε βίντεο που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα.

Συνοψίζοντας, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, υπογραμμίζει πως «όλα πρέπει να γίνουν με στόχο τη δημιουργία των (κατάλληλων) συνθηκών για την επιστροφή των (εκτοπισμένων) κατοίκων του βορρά στα σπίτια τους».

