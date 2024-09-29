Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε σήμερα πλήγμα στο προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, έπειτα από πολλούς βομβαρδισμούς τις τελευταίες ημέρες σε στόχους του ένοπλου ισλαμιστικού κινήματος στον Λίβανο.

Ο στρατός "πραγματοποίησε πλήγμα ακριβείας στην Νταχίγια (αραβική ονομασία του προαστίου) στη Βηρυτό. Οι λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν". ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, πηγή ασφαλείας του Λιβάνου έκανε σήμερα λόγο για ένα νέο αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ανταποκριτές του AFP άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη και είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή.

"Σφοδρή επιδρομή που πραγματοποιήθηκε από ισραηλινά καταδιωκτικά" έπληξε "τη ζώνη περιοχή ανάμεσα στην Τσίγια κα την Γκομπέιρι στα νότια προάστια της Βηρυτού", μετέδωσε από την πλευρά του το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI).

Πρόσθεσε πως ασθενοφόρα κατευθύνονται στο σημείο του πλήγματος.

Αυτόπτης μάρτυρας στην Γκομπέιρι δήλωσε στο AFP πως είδε ένα κτήριο να καταρρέει αφού επλήγη από βλήμα.

Πάνω από 20 νεκροί στο πλήγμα που σκότωσε τον Νασράλα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως "περισσότεροι από 20 άλλοι τρομοκράτες" της Χεζμπολάχ του Λιβάνου σκοτώθηκαν στο πολύ ισχυρό πλήγμα που εξαπέλυσε προχθές, Παρασκευή, στο αρχηγείο της οργάνωσης στα προάστια της Βηρυτού, που κόστισε τη ζωή στον ηγέτη της, τον Χασάν Νασράλα.

"Περισσότεροι από άλλοι 20 τρομοκράτες διαφόρων βαθμών, που ήταν παρόντες στο υπόγειο αρχηγείο της Βηρυτού κάτω από μη στρατιωτικά κτήρια και οι οποίοι διηύθυναν τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του κράτους του Ισραήλ, εξοντώθηκαν επίσης", ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωση στην οποία δίνει διευκρινίσεις για ορισμένους από αυτούς.

Εκτός από τον Χασάν Νασράλα και έναν άλλο διοικητή της οργάνωσης, τον Άλι Καράκι, οι Ιμπραχίμ Χουσέιν Τζαζίνι, Σαμίρ Ταουφίκ Ντιμπ, Αμπέντ αλ Αμίρ Μουχάμαντ Σαμπίνι και Άλι Νάαφ Αγιούμπ είναι μεταξύ εκείνων που σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό του αρχηγείου της λιβανέζικης ισλαμιστικής οργάνωσης , σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Τζαζίνι και ο Ντιμπ ήταν "από τους πιο στενούς συνεργάτες του Νασράλα. Λόγω της στενής σχέσης μαζί του, είχαν σημαντικό ρόλο στις καθημερινές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ και του Νασράλα ιδιαίτερα", πρόσθεσε ο στρατός.

53 meters. That’s the distance between a @UN school and Hezbollah’s underground headquarters where Hassan Nasrallah was eliminated alongside 20+ additional terrorists.



The terrorists were in Hezbollah’s central headquarters, located in the heart of Beirut, embedded beneath… pic.twitter.com/eTor8mBGhU — Israel Defense Forces (@IDF) September 29, 2024

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε στο AFP πως ο Καούκ σκοτώθηκε σε πλήγμα που σημειώθηκε το Σάββατο στα νότια προάστια της Βηρυτού, προσθέτοντας πως ήταν μέλος του κεντρικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ και αρμόδιος για την ασφάλεια στο εσωτερικό της οργάνωσης.

"Ο Ναμπίλ Καούκ θεωρείτο προσκείμενος στην ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και άμεσα εμπλεκόμενος στην προώθηση των τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του ακόμη και αυτές τις τελευταίες ημέρες", ανέφερε ο στρατός.

Ο Ναμπίλ Καούκ εντάχθηκε στην οργάνωση στα χρόνια του 1980 και κατείχε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.

Το πλήγμα που σκότωσε τον Χασάν Νασράλα σκότωσε επίσης και τον Άλι Καράκι, τον διοικητή του νοτίου μετώπου της Χεζμπολάχ, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η σιιτική οργάνωση.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μαζικά πλήγμα με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχος της Χεζμπολάχ και εγκαταστάσεις οπλισμού της οργάνωσης στον νότιο Λίβανο και στο προπύργιό της στη Βηρυτό.

Νεκροί και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ Ναμπίλ Καούκ και Άλι Καράκι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ του Λιβάνου σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε χθες, Σάββατο, στο προπύργιο του ένοπλου ισλαμιστικού κινήματος στα προάστια της Βηρυτού, την επομένη ενός μαζικού βομβαρδισμού κατά τον οποίο σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

"Ο στρατός εξόντωσε τον τρομοκράτη Ναμπίλ Καούκ, διοικητή της μονάδας ασφαλείας (...) της Χεζμπολάχ και μέλος του κεντρικού συμβουλίου" της οργάνωσης, ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωση.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της επιβεβαίωσε σήμερα πως ο υψηλόβαθμος ηγέτης της Άλι Καράκι σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα που έθεσε στο στόχαστρο προχθές, Παρασκευή, και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης περιλαμβανομένου του ηγέτη της, Σάγεντ Χασάν Νασράλα, στον Λίβανο.

Νεκρό και στέλεχος της Τζαμά'α Ισλαμίγια

Πλήγμα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου σκότωσε υψηλόβαθμο στέλεχος της σουνιτικής οργάνωσης Τζαμά'α Ισλαμίγια, τον Μοχάμαντ Νταχρούτζ, δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

