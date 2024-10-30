Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας ολοκλήρωσε πρόσφατα τη 10ήμερη περιοδεία του στην Αυστραλία και στα νησιά Σαμόα με έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό, που έκανε την Καμίλα να κλαίει ασταμάτητα.

Κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του στα νησιά Σαμόα, ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε ανθρώπινα στο πρόβλημα υγείας του, μιλώντας για τον καρκίνο και τις θεραπείες στις οποίες υποβάλλεται.

«Θα παραμένω για πάντα αφοσιωμένος σε αυτό το μέρος του κόσμου και ελπίζω να ζήσω αρκετά για να επιστρέψω και να σας ξαναδώ», είπε ο βασιλιάς στο συγκεντρωμένο πλήθος. «Θα πάρουμε μαζί μας, σας υπόσχομαι, πολύ ιδιαίτερες αναμνήσεις από τον χρόνο μας εδώ. Σας ευχαριστούμε για τα υπέροχα δώρα».

Για πρώτη φορά από τη διάγνωση και την ανακοίνωση, η βασίλισσα Καμίλα «έσπασε» δημοσίως και έκλαιγε με λυγμούς, προσπαθώντας με μία βεντάλια να κρύψει τα δάκρυα της.

Όπως επισημαίνει η Daily Mail, η Καμίλα αποκάλυψε την ευαίσθητη πλευρά της και την αγάπη που τρέφει για τον βασιλιά Κάρολο.



