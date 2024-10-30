«Ο Νετανιάχου τη γλίτωσε αυτή τη φορά», δήλωσε ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, στις πρώτες του παρατηρήσεις μετά την εκλογή του στις 29 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε στην επίθεση με drone στο σπίτι του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Καισάρεια, λέγοντας: «Ο Νετανιάχου επέζησε αυτή τη φορά, ίσως δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα του».

Ακόμη, δήλωσε ότι η ένοπλη λιβανική ομάδα θα συνεχίσει την πολεμική της πορεία με το Ισραήλ. Πρόσθεσε ότι το φιλοϊρανικό κίνημα δεν πολεμά «για λογαριασμό κανενός», διαμηνύοντας ότι η Χεζμπολάχ θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ισραήλ.

«Θα συνεχίσουμε το πολεμικό μας σχέδιο μέσα στα καθορισμένα πολιτικά πλαίσια, θα παραμείνουμε στο μονοπάτι του πολέμου», είπε, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει να ακολουθήσει την ατζέντα του προκατόχου του, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο την πρωτεύουσα του Λιβάνου τον Σεπτέμβριο.

«Η Χεζμπολάχ έχει αρχίσει να ανακάμπτει και να καλύπτει κενές θέσεις» αξιωματούχων που σκοτώθηκαν, τόνισε ο Κάσεμ στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον διορισμό του στην ηγεσία της οργάνωσης σε μια προηχογραφημένη ομιλία.

Ο Κασέμ μίλησε για πρώην ηγέτες της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και Χασέμ Σαφιεντίν, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μίλησε επίσης για τον πρώην αρχηγό της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος εξολοθρεύτηκε νωρίτερα τον Οκτώβριο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νασράλα σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου σε ισραηλινή επιδρομή σε συνοικία της νότιας Βηρυτού και ο Χάσεμ Σαφιεντίν, θεωρούμενος διάδοχός του, σκοτώθηκε επίσης στις αρχές του Οκτωβρίου από ισραηλινό πλήγμα.

Χαρακτήρισε τον Σινουάρ ως «εικόνα ηρωισμού και αντίστασης για την Παλαιστίνη και τους ελεύθερους ανθρώπους του κόσμου, που πέθανε πολεμώντας μέχρι την τελευταία του πνοή - σταθερός, γενναίος, πιστός, δίκαιος, έντιμος και ελεύθερος».

«Φύγετε από τα εδάφη για να περιορίσετε τις απώλειές σας, αν παραμείνετε θα πληρώσετε το τίμημα», τόνισε.

Χθες, σε μια προφανή απειλή, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε ότι η θητεία του νεοδιορισθέντος ηγέτη της Χεζμπολάχ, θα αποδειχθεί «προσωρινή».

Ο Κασέμ αναφέρθηκε επίσης στον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Χαμάς και να αντιμετωπίζει «τον κίνδυνο που θέτει το «Ισραήλ» για ολόκληρη την περιοχή».

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ επέκρινε διάφορες χώρες και περιοχές που έχουν υποστηρίξει το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Είπε ότι το Ιράν υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ και ότι «οι πεποιθήσεις τους είναι ευθυγραμμισμένες».

«Τα διεθνή ψηφίσματα δεν έδιωξαν τον ισραηλινό εχθρό από τον Λίβανο, ήταν η αντίσταση που τους ανάγκασε να φύγουν».

Συζήτησε επίσης την επίθεση τηλεειδοποίησης που εξαπέλυσε το Ισραήλ τον Σεπτέμβριο, λέγοντας ότι το γεγονός επηρέασε «4.000 Λιβανέζους».

