Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι εξέφρασε σήμερα συγκρατημένη αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

«Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός τις επόμενες ώρες ή μέρες», είπε ο Μικάτι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jadeed, συμπληρώνοντας πως είναι «συγκρατημένα αισιόδοξος».

Εν τω μεταξύ, στην ισραηλινή κρατική τηλεόραση διέρρευσε προσχέδιο της συμφωνίας που προωθούν οι ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Μεταξύ άλλων προβλέπει περίοδο 60 ημερών κατά την οποία οι λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις θα αναπτυχθούν κατά μήκος των συνόρων και θα κατασχέσουν τα όπλα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποχωρήσουν από τον Λίβανο εντός 7 ημερών από την παύση των εχθροπραξιών, ώστε να αναπτυχθούν στην παραμεθόριο οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου και κυανόκρανοι του ΟΗΕ, αναφέρει το προσχέδιο.

Μετά την περίοδο των 60 ημερών, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα διεξάγουν έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για την πλήρη εφαρμογή των Αποφάσεων 1701 και 1559 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ θα διατηρήσει έναν μηχανισμό εποπτείας και το δικαίωμα να απαντήσει σε απειλές από το έδαφος του Λιβάνου, σύμφωνα με το προσχέδιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

