Οργή στον Λίβανο: Ισραηλινός στρατιώτης «άναψε τσιγάρο» σε άγαλμα της Παναγίας

Είναι το τελευταίο περιστατικό με μέλη των IDF να βεβηλώνουν χριστιανικά σύμβολα στον Λίβανο - Πρόσφατα Ισραηλινοί στρατιώτες έσπασαν Εσταυρωμένο

Σάλο έχει προκαλέσει η φωτογραφία ενός Ισραηλινού στρατιώτη να «ανάβει» τσιγάρο στο στόμα ενός αγάλματος της Παναγίας στον νότιο Λίβανο. 

Είναι το τελευταίο περιστατικό με μέλη των ισραηλινών δυνάμεων να βεβηλώνουν χριστιανικά σύμβολα στον Λίβανο. Πρόσφατα Ισραηλινοί στρατιώτες έσπασαν Εσταυρωμένο. H φωτογραφία κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, ενώ οι IDF δηλώνουν ότι διεξάγουν έρευνα για το θέμα. Οι πιστοί αντέδρασαν με οργή, χαρακτηρίζοντας την πράξη βαθιά προσβλητική. O ισραηλινός στρατός κατηγορείται ότι στην καλύτερη περίπτωση αδιαφορεί για τη χριστιανική κοινότητα του Λιβάνου. 

TAGS: IDF Κρίση στη Μέση Ανατολή Λίβανος
