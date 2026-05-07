Σάλο έχει προκαλέσει η φωτογραφία ενός Ισραηλινού στρατιώτη να «ανάβει» τσιγάρο στο στόμα ενός αγάλματος της Παναγίας στον νότιο Λίβανο.
Outrage is growing over a photo of an Israeli soldier pushing a cigarette into the mouth of a statue of the Virgin Mary in southern Lebanon.
Israeli army officials say the ‘matter is under examination.’ pic.twitter.com/fYVdHE9PBd— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 7, 2026
Είναι το τελευταίο περιστατικό με μέλη των ισραηλινών δυνάμεων να βεβηλώνουν χριστιανικά σύμβολα στον Λίβανο. Πρόσφατα Ισραηλινοί στρατιώτες έσπασαν Εσταυρωμένο. H φωτογραφία κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, ενώ οι IDF δηλώνουν ότι διεξάγουν έρευνα για το θέμα. Οι πιστοί αντέδρασαν με οργή, χαρακτηρίζοντας την πράξη βαθιά προσβλητική. O ισραηλινός στρατός κατηγορείται ότι στην καλύτερη περίπτωση αδιαφορεί για τη χριστιανική κοινότητα του Λιβάνου.
