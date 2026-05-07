Στη δημοσιότητα το φερόμενο ως σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη έγγραφο που περιγράφεται ως σημείωμα αυτοκτονίας και φέρεται να γράφτηκε από τον εκλιπόντα Τζέφρι Έπσταϊν. Το σημείωμα που δεν έχει υπογραφή περιλαμβάνει τη φράση: «Είναι προνόμιο να μπορεί κανείς να επιλέξει πότε θα πει αντίο».

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, σε υπόθεση που χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία. Το χειρόγραφο σημείωμα φέρεται να βρέθηκε από τον πρώην συγκρατούμενό του, καταδικασμένο δολοφόνο και πρώην αστυνομικό Νίκολας Ταρταλιόνε.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Κένεθ Κάρας, που επέβλεπε την υπόθεση του Ταρταλιόνε, έδωσε στη δημοσιότητα το σημείωμα έπειτα από αίτημα των New York Times, οι οποίοι ανέφεραν την ύπαρξή του την περασμένη εβδομάδα. Ο Κάρας έκρινε ότι το σημείωμα αποτελούσε δικαστικό έγγραφο που μπορούσε να δημοσιοποιηθεί, καθώς είχε κατατεθεί για την ποινική υπόθεση του Ταρταλιόνε. Ο Ταρταλιόνε εκτίει τέσσερις διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης για δολοφονίες που σχετίζονταν με ναρκωτικά. Ο Κάρας είχε επιβλέψει και εκείνη την υπόθεση.

Ο δικαστής δεν βρήκε κανέναν νομικό κώλυμα για να παραμείνει το έγγραφο σφραγισμένο. Ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε ούτε τη γνησιότητα του σημειώματος ούτε εξέτασε το πώς διαφυλάχθηκε. Αντίθετα, θεώρησε αυτά τα ζητήματα άσχετα με την απόφαση αποσφράγισης.

Το σημείωμα, γραμμένο πρόχειρα σε κίτρινο μπλοκ σημειώσεων, κατατέθηκε από τους δικηγόρους του Ταρταλιόνε, ο οποίος ήταν συγκρατούμενος του Έπσταϊν για περίπου δύο εβδομάδες τον Ιούλιο του 2019, ενώ και οι δύο κρατούνταν σε φυλακή του Μανχάταν.

«Με ερεύνησαν για μήνες - Δεν βρήκαν ΤΙΠΟΤΑ!!! Έτσι προέκυψαν κατηγορίες 15 ετών» αναφέρει το σημείωμα, σύμφωνα με εικόνα του που δημοσιοποιήθηκε στη δικαστική δικογραφία. «Είναι προνόμιο να μπορεί κανείς να επιλέξει πότε θα πει αντίο. Τι θέλετε να κάνω - να ξεσπάσω σε κλάματα!! ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ - ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ!!» γράφει.

Ο Έπσταϊν δήλωσε ένοχος το 2008 στη Φλόριντα για εκπόρνευση ανηλίκου, καταδίκη που οδήγησε σε αμφιλεγόμενη συμφωνία με την εισαγγελία και σε σύντομη ποινή φυλάκισης. Συνελήφθη ξανά τον Ιούλιο του 2019 και κατηγορήθηκε για διακίνηση ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς φερόταν να στρατολογούσε και να κακοποιούσε ανήλικα κορίτσια στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα.

Το σημείωμα εμφανίστηκε τον Ιούλιο του 2019, αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε ζωντανός στο κελί του στο Μανχάταν με σημάδια στον λαιμό, σε περιστατικό που οι αρχές αργότερα περιέγραψαν ως απόπειρα αυτοκτονίας. Σύμφωνα με δημόσιες περιγραφές του Ταρταλιόνε, το σημείωμα ήταν κρυμμένο μέσα σε ένα βιβλίο στο κελί τους. Ο Έπσταϊν πέθανε αρκετές εβδομάδες αργότερα, στις 10 Αυγούστου 2019, σε ξεχωριστό περιστατικό που χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία.

Ο Ταρταλιόνε ανέφερε το σημείωμα σε συνέντευξη σε podcast πέρυσι, όμως το θέμα προσέλκυσε ευρεία προσοχή αφού οι NYTimes δημοσίευσαν ρεπορτάζ για την ύπαρξή του την περασμένη Πέμπτη. Οι NYTimes ανέφεραν ότι το σημείωμα δεν είχε ποτέ εξεταστεί από ομοσπονδιακούς ερευνητές και απουσίαζε από τα εκατομμύρια εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια.

Διατάσσοντας την αποσφράγιση, ο δικαστής απέρριψε τις ανησυχίες περί ιδιωτικότητας, σημειώνοντας τον θάνατο του Έπσταϊν και τη δημόσια συζήτηση μεγάλης έκτασης γύρω από το φερόμενο σημείωμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.