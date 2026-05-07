Δύο μήνες μετά την εκλογή του στον παπικό θρόνο, ο Πάπας Λέων ΙΔ' επικοινώνησε με την τράπεζά του στο νότιο Σικάγο, προκειμένου να αλλάξει τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνσή του.

Ο πρώην καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ απάντησε κανονικά στις ερωτήσεις ασφαλείας που του έκανε η υπάλληλος της τράπεζας, ωστόσο αντιμετώπισε ένα απρόσμενο πρόβλημα: του εξήγησαν ότι για να αλλάξει τα στοιχεία του λογαριασμού του, θα έπρεπε να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως.

«Αυτό μάλλον δεν θα μπορέσω να το κάνω», φέρεται να απάντησε ο Πάπας, σύμφωνα με τον στενό του φίλο, πατέρα Τομ ΜακΚάρθι, ο οποίος αφηγήθηκε το περιστατικό στις 29 Απριλίου σε εκδήλωση στο Ναπέρβιλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πάπας ρώτησε: «Δεν γίνεται να το κάνουμε τηλεφωνικά; Απάντησα ήδη σε όλες τις ερωτήσεις ασφαλείας».

Όταν αυτό δεν απέδωσε, αποφάσισε να αποκαλύψει την ιδιότητά του. «Θα βοηθούσε αν σας έλεγα ότι είμαι ο Πάπας Λέων;» φέρεται να είπε.

Η αντίδραση της υπαλλήλου ήταν άμεση. «Του το έκλεισε», είπε ο ΜακΚάρθι, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Φαντάζεστε να είσαι γνωστή ως η γυναίκα που έκλεισε το τηλέφωνο στον Πάπα;»

Στη συνέχεια, ο Πάπας έκανε και άλλες τηλεφωνικές κλήσεις. Επικοινώνησε με τον πατέρα Μπέρνι Σκιάνα, συμμαθητή του ΜακΚάρθι, ο οποίος κατάφερε τελικά να φτάσει μέχρι τον πρόεδρο της τράπεζας.

Ο τελευταίος επανέλαβε αρχικά την πολιτική του ιδρύματος, σύμφωνα με την οποία οι αλλαγές στα στοιχεία λογαριασμού γίνονται μόνο με φυσική παρουσία του πελάτη. Όταν όμως ο Σκιάνα απείλησε ότι ο Πάπας θα μεταφέρει τον λογαριασμό του σε άλλη τράπεζα, ο πρόεδρος φέρεται να απάντησε πως η τράπεζα δεν θα ήθελε να χάσει τον λογαριασμό του ποντίφικα.

Λίγο αργότερα, η τράπεζα ολοκλήρωσε τελικά την αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού του.

Ο ΜακΚάρθι, Αυγουστινιανός μοναχός από το νότιο Σικάγο και φίλος του Πάπα εδώ και 43 χρόνια, είπε ότι μοιράστηκε την ιστορία για να δείξει πως ο Πάπας «είναι σαν όλους εμάς» και «ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος».

Πηγή: skai.gr

