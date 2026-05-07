Η Διεθνής Αμνηστία καλεί να αποφυλακιστούν δυο αυτόχθονες ηγέτες στη Γουατεμάλα

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε χθες Τετάρτη «κρατούμενους συνείδησης» δυο αυτόχθονες ηγέτες που έχουν φυλακιστεί στη Γουατεμάλα επειδή ηγήθηκαν διαδηλώσεων εναντίον της γενικής εισαγγελέα, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι «αμέσως» και «χωρίς όρους».

Οι ηγέτες Μάγια, οι Λουίς Πατσέκο και Έκτορ Τσακλάν, είχαν συλληφθεί τον Απρίλιο του 2025, κατά διαταγή της ισχυρής γενικής εισαγγελέα Κονσουέλο Πόρας—στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, καθώς την κατηγορούν για διαφθορά.

Είχαν καλέσει στις μεγάλες διαδηλώσεις μεταξύ του Οκτωβρίου του 2023 και του Ιανουαρίου του 2024 με κεντρικό αίτημα την παραίτηση της κ. Πόρας, κατηγορώντας τη για επίθεση εναντίον της δημοκρατίας και ότι επιδίωξε εμποδίσει να ορκιστεί και να αναλάβει την εξουσία ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο.

Με ανακοίνωσή της, η Διεθνής Αμνηστία αξίωσε χθες την «άμεση και άνευ όρων» απελευθέρωση των δυο «κρατούμενων συνείδησης», που «φυλακίστηκαν άδικα» διότι «άσκησαν το δικαίωμά τους να διαδηλώνουν ειρηνικά».

Η ΜΚΟ κατήγγειλε ότι οι φάκελοί τους έχουν αφεθεί κατά μέρος και ότι οι δυο άνδρες δεν επιτράπηκε να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστή ώστε να εξεταστούν τα αιτήματά τους να τους επιτραπεί κατ’ οίκον κράτηση.

Όταν συνελήφθη, ο κ. Πατσέκο ήταν υφυπουργός Ενέργειας, Μεταλλείων και Ορυχείων της κυβέρνησης Αρέβαλο. Τυπικά παραμένει στο αξίωμα.

Η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί επίσης «κρατούμενο συνείδησης» τον γουατεμαλτέκο δημοσιογράφο Χοσέ Ρουβέν Σαμόρα, που κατηγορείται από την εισαγγελία για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα-συγκεκριμένα, υποτιθέμενες εκβιάσεις-αλλά ο ίδιος και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε πως υφίσταται διωγμό εξαιτίας δημοσιευμάτων της εφημερίδας του για υποθέσεις διαφθοράς προηγούμενης κυβέρνησης.

Η κ. Πόρας επικρίνεται διότι άσκησε διώξεις εναντίον δημοσιογράφων, ηγετών κοινοτήτων, πρώην δικαστών κι εισαγγελέων που χειρίστηκαν υποθέσεις κατά της μαφίας και άλλων. Πολλοί αναγκάστηκαν να εξοριστούν.

Η αποχώρησή της από το αξίωμα θεωρείται από νομικούς και παρατηρητές, εντός και εκτός της χώρας της κεντρικής Αμερικής, στοιχείο-κλειδί για να αρχίσει να εξαρθρώνεται κύκλωμα διαφθοράς βαθιά ριζωμένο στο σύστημα δικαιοσύνης της Γουατεμάλας.

Ο πρόεδρος Αρέβαλο, σε ανοικτή σύγκρουση με τη γενική εισαγγελέα Πόρας προτού καν αναλάβει την εξουσία, ονόμασε την Τρίτη διάδοχό της, που αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του τη 17η Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

