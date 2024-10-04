Λίβανος: Ισραηλινό πλήγμα απέκλεισε τον δρόμο που συνδέει τη χώρα με τη Συρία

Νέο ισραηλινό πλήγμα το πρωί κοντά στο πέρασμα Μάσναα, στα σύνορα μεταξύ του Λιβάνου και της Συρίας, απέκλεισε τον δρόμο που χρησιμοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να διαφύγουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών του Λιβάνου Άλι Χαμίε.

Ο Χαμίε διευκρίνισε ότι το πλήγμα είχε στόχο περιοχή μέσα στο λιβανέζικο έδαφος, κοντά στο συνοριακό πέρασμα, και προκάλεσε κρατήρα τεσσάρων μέτρων.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) κατηγόρησε χθες, Πέμπτη, το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί το πέρασμα για να μεταφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Συρία στον Λίβανο.

«Οι IDF δεν θα επιτρέψουν τη λαθραία διέλευση αυτών των όπλων και δεν θα διστάσουν να δράσουν, αν αναγκαστούν, όπως έχουν κάνει σε όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου», εξήγησε ο Αβιχά Αντράι στο Χ.

Ο Χαμίε από την πλευρά του είχε επισημάνει σε συνέντευξη Τύπου χθες ότι οι λιβανέζικες αρχές είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του περάσματος Μάσναα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της λιβανέζικης κυβέρνησης, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι – στην πλειονότητά τους Σύροι—έχουν περάσει από τον Λίβανο στη Συρία τις τελευταίες 10 ημέρες για να γλιτώσουν από τους εντεινόμενους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

