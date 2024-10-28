Στην Τιφλίδα ο Όρμπαν για να στηρίξει το «Γεωργιανό Όνειρο»

Στην Τιφλίδα σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν. Στόχος να υποστηρίξει το κυβερνών φιλορωσικό κόμμα που φέρεται να κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές.

Τα εκλογικά αποτελέσματα του περασμένου Σαββάτου που αμφισβητούνται ανοιχτά από αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε προκαλούν ερωτήματα για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.



Στη Γεωργία που είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα από τον περασμένο Δεκέμβριο, το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» φέρεται ότι κέρδισε τις εκλογές αυτές με ποσοστό 54%. Τα φιλοευρωπαϊκά αντιπολιτευόμενα κόμματα όμως αμφισβητούν το αποτέλεσμα, ενώ οι παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) σημείωσαν σημαντικές παρατυπίες.



Χθες, μάλιστα, η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι ανακοίνωσε ότι δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η χώρα της έπεσε θύμα μιας «ειδικής επιχείρησης» της Ρωσίας ενώ κάλεσε τους Γεωργιανούς να συγκεντρωθούν απόψε στην Τιφλίδα ώστε να διαμαρτυρηθούν γι’ αυτό που η ίδια αποκάλεσε «πλήρη παραποίηση, πλήρη κλοπή των ψήφων σας».

Το φιλορωσικό «Γεωργιανό Όνειρο»

Το «Γεωργιανό Όνειρο» που καθοδηγείται πολιτικά από τον φιλορώσο ολιγάρχη Μπιτζίνα Ιβανισβίλι -κυβερνά τη χώρα εδώ και 12 χρόνια. Η αντιευρωπαϊκή ρητορική του καθώς και η πρόσφατη υιοθέτηση αμφιλεγόμενου νόμου περί «ξένων πρακτόρων» οδήγησε σε «πάγωμα» της ενταξιακής προόδου της χώρας, τον περασμένο Ιούνιο με σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.



Η διήμερη επίσκεψη του Βίκτορ Όρμπαν στην Τιφλίδα αποτελεί «κόκκινο πανί» για τις Βρυξέλλες. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός- χωρίς να περιμένει την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων-, έσπευσε να συγχαρεί το φιλορωσικό κυβερνών κόμμα της Γεωργίας για τη «συντριπτική νίκη» του στις εκλογές.



Ο Όρμπαν θα έχει συνομιλίες με διάφορους αξιωματούχους της κυβέρνησης, γεγονός που αναμένεται να πυροδοτήσει περαιτέρω την ήδη πολωμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Τιφλίδα ενώ θα περιπλέξει και την στάση της Ε.Ε έναντι των εξελίξεων, κυρίως εξαιτίας της εξάμηνης προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε, που ασκεί η χώρα του έως το τέλος Δεκεμβρίου.



Οι προηγούμενες, άλλωστε, επισκέψεις του με την ίδια ιδιότητα σε Μόσχα και Πεκίνο προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τον περασμένο Ιούλιο. Η ανακοίνωση του ταξιδιού του Όρμπαν στην Τιφλίδα έγινε την ώρα που οι Βρυξέλλες δεν είχαν ακόμα λάβει επίσημη θέση έναντι των εκλογικών αποτελεσμάτων στην Γεωργία.

Το δίλημμα της ΕΕ

Αργά χθες το βράδυ, η Κομισιόν εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από τις αρχές της χώρας να «διερευνήσουν άμεσα, ανεξάρτητα και με διαφάνεια» όλες τις καταγγελίες για παρατυπίες, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κάλεσε την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή να αποσαφηνίσει και να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το ζήτημα.



«Επαναλαμβάνουμε την έκκληση της Ε.Ε προς την ηγεσία της Γεωργίας να επιδείξει τη σταθερή δέσμευσή της έναντι της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε στις 8 Νοεμβρίου, στη Βουδαπέστη θα αξιολογήσει περαιτέρω τις εξελίξεις στην Γεωργία.



Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Ε βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κρίσιμο δίλημμα: εάν αποδεχθεί τη νίκη του φιλορωσικού κόμματος θα πλήξει σοβαρά τη φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση, ενώ εάν αρνηθεί να αναγνωρίσει τα εκλογικά αποτελέσματα θα πυροδοτήσει την ρητορική του κυβερνώντος κόμματος ότι οι Βρυξέλλες επεξεργάζονται σχέδιο για να ρίξουν την κυβέρνηση.



Σε μια κρίσιμη συγκυρία -ενόψει και των αμερικανικών εκλογών και εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία-, εάν η Ε.Ε τελικά αφήσει την Γεωργία στην «τύχη» της, η χώρα δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να στραφεί αποκλειστικά προς τη Μόσχα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.