Ισραηλινά άρματα μάχης έχουν προωθηθεί σε απόσταση περίπου έξι χιλιομέτρων από τα σύνορα, κοντά στην πόλη Χίαμ του νότιου Λιβάνου, όπως μεταδίδει το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων (NNA). «Μεγάλος αριθμός αρμάτων μάχης του ισραηλινού στρατού κατοχής» έχει αναπτυχθεί σε λόφο ανατολικά της Χίαμ, αναφέρει.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έπληξε με κατευθυνόμενους πυραύλους δύο ισραηλινά άρματα μάχης στην περιοχή και ότι εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες και οβίδες πυροβολικού εναντίον των εισβολέων.

Το βράδυ, το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομές στη Χίαμ.

Ύστερα από έναν χρόνο πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ κλιμάκωσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο, όπου από τις 23 Σεπτεμβρίου εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, καθώς και στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού. Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Από την 23η Σεπτεμβρίου, όταν κλιμακώθηκαν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, περισσότεροι από 1.750 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) η οποία βασίζεται σε δεδομένα του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας.

Την περίοδο της ισραηλινής κατοχής στον Λίβανο, στην πόλη Χίαμ βρισκόταν μια μεγάλη φυλακή την οποία διαχειριζόταν ο αποκαλούμενος Στρατός του Νοτίου Λιβάνου (SLA) – τοπική πολιτοφυλακή που ήταν σύμμαχος των ισραηλινών δυνάμεων.

Ύστερα από 22 χρόνια κατοχής, τα ισραηλινά στρατεύματα αποχώρησαν από τον νότιο Λίβανο τον Μάιο του 2000.

Παράλληλα, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν απόψε σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Σαραφάντ, μια παράκτια πόλη κοντά στη Σιδώνα του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

«Αποψινή επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στη Σαραφάντ στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 21 άλλων, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο δήμαρχος της πόλης, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, έκανε λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Νωρίτερα σήμερα, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 37 τραυματίστηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό στα περίχωρα της Σιδώνας, της μεγαλύτερης πόλης στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Πηγή: skai.gr

