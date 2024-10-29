Ο άνδρας που επιτέθηκε στον σύζυγο της Νάνσυ Πελόζι καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς αναστολή

Ο άνδρας που καταδικάστηκε για επίθεση και απόπειρα απαγωγής του συζύγου της βουλευτή Νάνσι Πελόζι καταδικάστηκε την Τρίτη σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους σε πολιτειακή δίκη.

Ο David DePape είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 30 ετών για την ομοσπονδιακή του υπόθεση.

Ο DePape είχε κριθεί ένοχος σε πολιτειακή δίκη τον Ιούνιο για μια σειρά από κατηγορίες, όπως απόπειρα απαγωγής, διάρρηξη πρώτου βαθμού και φυλάκιση ενός μεγαλύτερου.

Πριν από την καταδίκη την Τρίτη, οι δικηγόροι του DePape ζήτησαν νέα δίκη, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε.

"Είναι πρόθεσή μου ο DePape να μην βγει ποτέ από τη φυλακή, δεν μπορεί ποτέ να αφεθεί υπό όρους", δήλωσε ο δικαστής Χάρι Ντόρφμαν κατά τη διάρκεια της ποινής, σύμφωνα με το AP .

Ο DePape απευθύνθηκε στο δικαστήριο πριν καταδικαστεί, ισχυριζόμενος ότι είναι μέντιουμ, ότι η 11η Σεπτεμβρίου ήταν μια εσωτερική δουλειά και ότι οι δικηγόροι του συνωμοτούσαν εναντίον του, αναφέρει το AP.

Η εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο, Μπρουκ Τζένκινς, δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές και πολιτειακές καταδίκες του ΝτεΠαπ αντικατοπτρίζουν «την ομόφωνη καταδίκη του κοινού».

« Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την εξομάλυνση της πολιτικής βίας και πρέπει να λάβουμε γρήγορα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για εκείνους που θα χρησιμοποιήσουν τη βία για να εκφοβίσουν ή να καταπνίξουν τους εκλεγμένους ηγέτες μας επειδή κάνουν αυτό για το οποίο έχουν εκλεγεί», πρόσθεσε ο Τζένκινς.

Ο Paul Pelosi δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του στο Σαν Φρανσίσκο τον Οκτώβριο του 2022, ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα στο κρανίο και σοβαρούς τραυματισμούς στο δεξί του χέρι.

Η επίθεση προκάλεσε σοκ στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας το αυξανόμενο κύμα απειλών που αντιμετωπίζουν οι νομοθέτες .

Ένα δικαστήριο σε ομοσπονδιακό επίπεδο έκρινε τον DePape ένοχο για απόπειρα απαγωγής Αμερικανού αξιωματούχου και επίθεση σε μέλος της οικογένειας ενός ομοσπονδιακού αξιωματούχου. Καταδικάστηκε τον Μάιο σε 30 χρόνια φυλάκιση.



Πηγή: skai.gr

