Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση αργά τη Δευτέρα για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι στα νότια προάστια της Βηρυτού λόγω επικείμενων αεροπορικών επιδρομών σε στόχους της Χεζμπολάχ.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت



إلى جميع المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية:

⭕️الليلكي

⭕️حارة حريك

⭕️برج البراجنة



أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله الإرهابي ولذلك سوف يعمل جيش… pic.twitter.com/N60UKlRxmV September 30, 2024

Ειδικότερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ζητούν επειγόντως την άμεση εκκένωση των Λιβανέζων αμάχων που κατοικούν κοντά σε πολλά κτίρια στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, ένα προπύργιο της λιβανέζικης σιιτικής μαχητικής ομάδας, Χεζμπολάχ, τη Νταχιγιέ.

Ο συνταγματάρχης Avichay Adraee, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού στην αραβική γλώσσα, δημοσίευσε χάρτες μαζί με την ανακοίνωση, που υποδεικνύουν ξεκάθαρα τις τοποθεσίες των κτιρίων που πρόκειται να πληγούν. Στο μήνυμά του καλεί τους κατοίκους να διατηρούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 500 μέτρων από αυτές τις τοποθεσίες.

