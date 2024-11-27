Αλβανία: Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην πρόεδρος Σαλί Μπερίσα

Ο ηγέτης της αλβανικής αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα αφέθηκε ελεύθερος από τον κατ' οίκον περιορισμό, ενώ ο πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός της χώρας αναμένει να δικαστεί για κατηγορίες διαφθοράς που έχουν απαγγελθεί εις βάρος του, τη στιγμή που οι διαδηλώσεις κατά της κράτησής του κλιμακώνονται.

«Το δικαστήριο αποφάσισε να ανακαλέσει το μέτρο του κατ' οίκον περιορισμού για τον κατηγορούμενο Σαλί Μπερίσα», δήλωσε στο Reuters η Έλσα Λίτα, μια εκπρόσωπος του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Διαφθορά και το Οργανωμένο Έγκλημα.

Ο 80χρονος Μπερίσα τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό τον Δεκέμβριο του 2023 επειδή αρνήθηκε να εμφανιστεί στο δικαστήριο στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά. Τον Σεπτέμβριο εισαγγελείς είχαν απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος του ότι χρησιμοποίησε την επιρροή του στην πρώτη του θητεία ως πρωθυπουργός μεταξύ 2005-2009, προκειμένου να ευνοήσει τον γαμπρό του για μια προσοδοφόρα κατασκευαστική σύμβαση με την ιδιωτικοποίηση ενός αθλητικού συγκροτήματος που ανήκε στο κράτος.

Ο κατ' οίκον περιορισμός του πυροδότησε τακτικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, μεταξύ άλλων χθες Τρίτη, όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και νερό υπό πίεση για να διαλύσει μια συγκέντρωση εκατοντάδων υποστηρικτών της αντιπολίτευσης που είχαν αποκλείσει δρόμους στα Τίρανα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφθορά και ζητώντας την αντικατάστασή της με μεταβατική κυβέρνηση τεχνοκρατών.

Ο Μπερίσα, ο οποίος είναι αρχηγός του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος, αρνείται τις κατηγορίες και λέει ότι αυτές αποτελούν μέρος μιας πολιτικής βεντέτας εναντίον του από το κυβερνών κόμμα και κατηγορεί τον αρχηγό της σημερινής κυβέρνησης, Έντι Ράμα, ότι είναι η πηγή αυτών των διώξεων.

Οι διαδηλωτές λένε ότι συμμετέχουν σε μια εκστρατεία κοινωνικής ανυπακοής εναντίον του Ράμα. Η αντιπολίτευση στην Αλβανία οργανώνει κινητοποιήσεις σχεδόν κάθε εβδομάδα με αίτημα τη συγκρότηση υπηρεσιακής κυβέρνησης μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του 2025.

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων αντιπολιτευόμενων κομμάτων, ο Σαλί Μπερίσα του Δημοκρατικού Κόμματος και ο Ιλίρ Μέτα του Κόμματος Ελευθερίας κατηγορούνται για διαφθορά. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες και λένε ότι ο Ράμα ενορχήστρωσε τις διώξεις σε βάρος τους.

Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του διαβεβαιώνει ότι οι διώξεις δεν είναι πολιτικά υποκινούμενες και κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να αρπάξει την εξουσία με τη βία.

Ελεύθερος φυλακισμένος

Ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος Αλβανός πρόεδρος μετά την πτώση του κομμουνισμού τη δεκαετία του 1990, ο Μπερίσα ηγήθηκε στη συνέχεια της κυβέρνησης από το 2005 έως το 2013. Από το 2022, του έχει απαγορευτεί η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της φερόμενης συμμετοχής του σε υποθέσεις διαφθοράς, κατηγορίες τις οποίες αρνήθηκε.

Εκτός από τον κατ' οίκον περιορισμό, το δικαστήριο είχε απαγορεύσει στον πρώην αρχηγό της κυβέρνησης να επικοινωνεί με οποιονδήποτε, εκτός από «μέλη της οικογένειάς του που ζουν μαζί του».

Ωστόσο, ο Σαλί Μπερίσα δεν τήρησε ούτε κατά το ελάχιστον αυτές τις απαγορεύσεις: κάθε απόγευμα μιλούσε σε ένα μικρό πλήθος υποστηρικτών που συγκεντρώνονταν κάτω από το κτίριο του για να ακούσουν τις ομιλίες του κατά της κυβέρνησης και καθημερινά έδινε και διαδικτυακές συνεντεύξεις τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

