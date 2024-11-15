Ιταλός Υπουργός Δικαιοσύνης: Xαιρόμαστε που δεν παίρνουν ανάσα οι κρατούμενοι

Μεγάλη αίσθηση και σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν στην Ιταλία οι δηλώσεις του υφυπουργού Δικαιοσύνης Αντρέα Ντελ Μάστρο σε τελετή παρουσίασης των νέων οχημάτων της ιταλικής σωφρονιστικής αστυνομίας για τη μεταγωγή κρατουμένων.

"Η ιδέα ότι δείχνουμε στους πολίτες ότι ξέρουμε να μεταχειριζόμαστε όποιον βρίσκεται πίσω από το φιμέ αυτό τζάμι, πώς τον πιέζουμε και πώς δεν τον αφήνουμε να πάρει ανάσα, προκαλεί στον υποφαινόμενο ιδιαίτερη χαρά", δήλωσε ο Ντελ Μάστρο, ο οποίος ανήκει στο κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Το ιταλικό υπουργείο Δικαιοσύνης, αντιθέτως, σε ανακοίνωσή του είχε υπογραμμίσει ότι τα νέα αυτά οχήματα εγγυώνται τον σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, ηγέτης του κεντροαριστερού κόμματος Ζωντανή Ιταλία, ζήτησε την παραίτηση του Ντελ Μάστρο και τόνισε πως "όταν θα αρχίσει να ντρέπεται, θα είναι πολύ αργά".

Οι Ιταλοί ριζοσπάστες πρόσθεσαν ότι "πρόκειται για απαράδεκτες δηλώσεις που θυμίζουν δικτατορία της Λατινικής Αμερικής", ενώ ο βουλευτής του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Ματέο Ορφίνι δήλωσε: "κάποιος από την κυβέρνηση Μελόνι πρέπει να διαχωρίσει τη θέση του".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

