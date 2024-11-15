Δεκαεννιάχρονος στη Βρετανία καταδικάστηκε για τη δολοφονία του τεσσάρων μηνών μωρού της συντρόφου του.

Ο Carl Alesbrook, κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Elijah Shemwell στις 11 Ιουλίουσε δίκη που έγινε στο Derby Crown Court.

Ο Elijah πέθανε στις 5 Ιανουαρίου 2022, από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι της μητέρας του στο Belper, στο Derbyshire.

Το μωρό υπέστη καταστροφικές εγκεφαλικές κακώσεις μετά από ταρακούνημα από τον Alesbrook, ο οποίος ήταν τότε 16 ετών.

Ο Elijah είχε επίσης τραυματισμούς που παρέπεμπαν σε χτύπημα μαστιγίου, κατάγματα άκρων και πλευρών, καθώς και 17 μώλωπες γύρω από το στήθος, την πλάτη και το στομάχι του, σύμφωνα με σημάδια λαβής, είπαν οι ένορκοι.

Τα ιατρικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη υποδηλώνουν ότι το παιδί είχε ταρακουνηθεί σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές φάσεις.

Ο 19χρονος αρνήθηκε ότι είχε νιώσει εχθρότητα ή ότι είχε πειράξει ποτέ το παιδί αλλά καταδικάστηκε ομόφωνα τόσο για φόνο όσο και για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση μετά από δίκη πέντε εβδομάδων.

Ποινική δίωξη στη μητέρα

Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη 24χρονη- σήμερα- μητέρα του παιδιού η οποία, όπως τονίστηκε, κατά τη διάρκεια της δίκης, ήταν μια ανεύθυνη κηδεμόνας που δε φρόντιζε το βρέφος χωρίς ωστόσο να του έχει ασκήσει ποτέ άμεση βία.

Καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση για παραμέληση του βρέφους, σε βαθμό κακοποίησης, με ενδεικτικό επιχείρημα πάνω στο οποίο βασίστηκε η κατηγορία να αποτελεί το ότι δεν κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όσο πιο άμεσα γινόταν από τη στιγμή που διαπίστωσε πως το παιδί δεν είναι καλά.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πριν ο Elijah μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, η μητέρα έστελνε βίντεο με το παιδί να ασθενεί, σε φίλους της στο Facebook, ζητώντας συμβουλές ενώ κατέγραφε ακόμη και τη στιγμή που το άτυχο βρέφος πάλευε να πάρει ανάσα.

Πηγή: skai.gr

