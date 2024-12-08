Λίβανος: Έξι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας

Έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, αεροπορική επιδρομή «του ισραηλινού εχθρού στην πόλη Μπέιτ Λιφ προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό πέντε άλλων». Επιπλέον «επίθεση drone στην πόλη Ντέιρ Σεριάν προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου», αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) είχε μεταδώσει νωρίτερα πως «μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μοτοσικλέτα στην πόλη Ντέιρ Σεριάν».

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στις 27 Νοεμβρίου έβαλε τέλος (σ.σ. θεωρητικά τουλάχιστον) στον ανοικτό πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, εξαιτίας του οποίου σχεδόν 4.000 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο τους προηγούμενους δύο μήνες στον Λίβανο. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Η συμφωνία προέβλεπε την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο εντός 60 ημερών, υπογραμμίζοντας ότι μόνο ο λιβανέζικος στρατός και κυανόκρανοι του ΟΗΕ δύνανται να αναπτυχθούν στο νότιο τμήμα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια έκτακτης κυβερνητικής σύσκεψης που διεξήχθη σε στρατόπεδο της Τύρου (νότια), ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι επανέλαβε την υποστήριξή του στον λιβανέζικο στρατό και στη συνεργασία του με τις δυνάμεις της UNIFIL (της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο). Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει σοβαρές και αποφασιστικές προσπάθειες ώστε να τερματιστούν οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εχθρού, να εξασφαλιστεί η απόσυρση των δυνάμεών του από τα κατεχόμενα, συμβάλλοντας ενεργά στην εφαρμογή της εκεχειρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

