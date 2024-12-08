ΗΠΑ: Πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια ύψους 988 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα τη χορήγηση νέας στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, η οποία εκτιμάται σε 988 εκατομμύρια δολάρια, καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί να επιταχύνει τη βοήθειά της προς το Κίεβο, προτού ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου.

Η νέα βοήθεια περιλαμβάνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους για τα συστήματα εκτόξευσης πυραύλων Himars και αυξημένη βοήθεια για τη συντήρηση κρίσιμου εξοπλισμού, διευκρίνισε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του.

Η βοήθεια που ανακοινώθηκε σήμερα θα δοθεί μέσω ενός μηχανισμού με τον οποίο αγοράζεται στρατιωτικός εξοπλισμός από την αμυντική βιομηχανία ή από τους εταίρους και δεν αντλείται από τα αμερικανικά αποθέματα. Επομένως η βοήθεια αυτή δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμη βραχυπρόθεσμα για να τη χρησιμοποιήσει η Ουκρανία στα πεδία των μαχών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνάντησε απόψε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ήταν πολύ επικριτικός τους τελευταίους μήνες για τα δισεκατομμύρια δολάρια που αποδεσμεύει η Ουάσινγκτον για την Ουκρανία.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος έχει υποσχεθεί ότι θα επιλύσει τον πόλεμο μεταξύ Κιέβου και Μόσχας ακόμη και πριν ορκιστεί τον Ιανουάριο, χωρίς ποτέ να εξηγήσει πώς.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας φοβούνται τυχόν αποδέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη σύγκρουση αυτή ή ακόμη και αμερικανικές πιέσεις για μια συμφωνία σε βάρος του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

