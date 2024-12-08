Κατά τις συναντήσεις του με 21 νέους καρδινάλιους καρδινάλιος στο Βατικανό, ο πάπας Φραγκίσκος εμφανίστηκε χθες Σάββατο με ένα αιμάτωμα κάτω από το σαγόνι.

Ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος Τύπου του Βατικανού, Ματέο Μπρούνι, δήλωσε ότι «το αιμάτωμα προκλήθηκε όταν ο πάπας Φραγκίσκος χτύπησε το πρωί στο κομοδίνο του».

Μέρος του λαιμού του ποντίφικα ήταν καλυμμένο με ένα μεγάλο τσιρότο.

Ο πάπας Φραγκίσκος, απευθυνόμενος στους καρδινάλιους, τους ζήτησε να έχουν πάντα υπόψη τους ότι η αποστολή τους προϋποθέτει συνεχή δράση με στόχο την οικοδόμηση της ενότητας και της ομόνοιας, με ιδιαίτερη έμφαση στην φροντίδα των ασθενέστερων πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

