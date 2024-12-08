Συρία: Οι αντάρτες ανακοίνωσαν πως κατέλαβαν την πόλη Χομς

Οι σύροι αντάρτες «απελευθέρωσαν πλήρως» την πόλη Χομς στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή ο διοικητής Χασάν Αμπντούλ Γάνι.

Την κατάληψη της πόλης Χομς, βορείως της πρωτεύουσας Δαμασκού, χαιρέτισε νωρίτερα ο επικεφαλής της ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), κάνοντας λόγο για «ιστορική» στιγμή.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram, ο ηγέτης της HTS Άχμεντ αλ Σάρα – ευρύτερα γνωστός ως Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζαουλάνι – ανέφερε: «Ζούμε τις τελευταίες στιγμές της απελευθέρωσης της πόλης Χομς (...) Ένα ιστορικό γεγονός, που θα ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα».

Η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ, στους κόλπους της οποίας κυριαρχεί ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία, και άλλες ομάδες ανταρτών εξαπέλυσαν την προηγούμενη εβδομάδα επιθέσεις εναντίον του συριακού στρατού, καταλαμβάνοντας γρήγορα δεκάδες κοινότητες και στρατηγικής σημασίας πόλεις, καθώς σφίγγουν ολοένα και περισσότερο τον κλοιό γύρω από τη Δαμασκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

