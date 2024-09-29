Δεν θα πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να επιτίθεται σε χώρες του «Άξονα της Αντίστασης», τη μία μετά την άλλη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι βομβάρδισε στόχους των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, διευρύνοντας την αντιπαράθεσή του με τους συμμάχους της Τεχεράνης στην περιοχή, μετά και την εξόντωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ο Πεζεσκιάν είπε ότι πρέπει να στηριχθεί ο Λίβανος. «Οι Λιβανέζοι μαχητές δεν θα πρέπει να αφεθούν μόνοι σε αυτή τη μάχη, ώστε το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ) να μην επιτίθεται στις χώρες του Άξονα της Αντίστασης (σ.σ. όπως αυτοαποκαλούνται το Ιράν και οι σύμμαχοί του), τη μία μετά την άλλη», είπε.

Ένας υποδιοικητής των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, ο Αμπάς Νιλφορουσάν, σκοτώθηκε επίσης μαζί με τον Νασράλα στη Βηρυτό.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τέτοιες ενέργειες και δεν θα μείνουν αναπάντητες. Μια αποφασιστική αντίδραση είναι απαραίτητη», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Νασέρ Καναανί καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα στην Υεμένη, λέγοντας ότι χτυπήθηκαν «πολιτικές υποδομές», όπως μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και δεξαμενές καυσίμων. «Το Ιράν για άλλη μια φορά προειδοποιεί για τις συνέπειες που θα έχει η πολεμοκαπηλία του σιωνιστικού καθεστώτος στην περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο Καναανί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, από τα σημερινά πλήγματα στην Υεμένη σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 29.

