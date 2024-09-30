Η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει περισσότερους πολιτικούς κρατούμενους από ό,τι τα τελευταία χρόνια της ΕΣΣΔ, δήλωσε σήμερα ο αντιφρονών Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά στο Συμβούλιο της Ευρώπης, δύο μήνες μετά την απελευθέρωσή του.

Ο Βλαντίμιρ Καρά –Μουρζά, που απελευθερώθηκε την 1η Αυγούστου στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης, τιμήθηκε με το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βάτσλαβ Χάβελ του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2022.

Προσκεκλημένος στην παρουσίαση του Βραβείου 2024, το οποίο απονεμήθηκε στην αντιπολιτευόμενη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα, ο Καρά-Μουρζά ευχαρίστησε το Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν 46 χώρες, για την υποστήριξή του προς τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία.

«Υπάρχουν περισσότεροι από 1.300 γνωστοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία του Πούτιν, πολύ περισσότεροι από ό,τι τα τελευταία χρόνια ολόκληρης της Σοβιετικής Ένωσης», δήλωσε ο Καρά-Μουρζά , ο οποίος πέρασε περισσότερα από δύο χρόνια στη φυλακή στη χώρα του, όπου καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών για «προδοσία» αφού καταδίκασε την εισβολή στην Ουκρανία.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωσή τους και για την απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται άδικα σε όλο τον κόσμο».

Ο Βλαντίμιρ Καρά–Μουρζά εκμυστηρεύτηκε ότι έμαθε το 2022 σε δικαστήριο της Μόσχας ότι του είχε απονεμηθεί βραβείο από το Συμβούλιο της Ευρώπης, «όταν ένας φίλος μου φώναξε την είδηση καθώς με συνόδευαν με χειροπέδες σε μια ακρόαση».

«Ήταν μια αρκετά σουρεαλιστική στιγμή», σχολίασε.

«Ο ελεύθερος κόσμος γνωρίζει ότι οι πραγματικοί εγκληματίες είναι εκείνοι στο Κρεμλίνο που ξεκίνησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι εκείνοι που βρίσκονται στη φυλακή επειδή αντιτάχθηκαν σε αυτόν», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας «το προπαγανδιστικό ψέμα του Πούτιν ότι όλοι οι Ρώσοι υποστηρίζουν το καθεστώς του και τον πόλεμό του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

