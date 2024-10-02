Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες ότι θα επανακαθορίσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία από την πλευρά της περιμένει να μάθει περισσότερα σχετικά με τις ακριβείς του προθέσεις, μετά την ψυχρολουσία του Brexit.

Ο Κιρ Στάρμερ, που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο έπειτα από μία 14ετία διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου από τους Τόρις, θα συναντηθεί με την ηγεσία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το μεσημέρι έγινε δεκτός από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είμαστε αποφασισμένοι να ξαναδώσουμε στην σχέση αυτή μία σταθερή και θετική βάση, πράγμα που πιστεύω ότι το επιθυμούμε όλοι», δήλωσε κατά την άφιξή του στο κτίριο της Κομισιόν.

«Σε αυτούς τους πολύ αβέβαιους καιρούς, οι εταίροι που μοιράζονται το ίδιο πνεύμα με εμάς πρέπει να συνεργασθούν στενά», δήλωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Κομισιόν υποδεχόμενη τον βρετανό πρωθυπουργό.

Από την είσοδό του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα επιδιώξει την αποκατάσταση της σχέσης με τους ευρωπαίους γείτονες της Βρετανίας μετά την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ενωση το 2020. Ωστόσο, θα πρέπει να αποσαφηνίσει τι ακριβώς θέλει να λάβει εκ μέρους της Ενωσης και τι είναι έτοιμος να δώσει σε αντάλλαγμα.

«Ο Στάρμερ πρέπει να παρουσιάσει το σχέδιό του», συνοψίζει ο αναλυτής Mujtaba Rahman του Eurasia Group.

Η επίσκεψη αυτή «συμβολίζει την πρόθεση για διάλυση της ομίχλης που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές της Μάγχης», σύμφωνα με τον καθηγητή Richard Whitman, ειδικό σε ευρωπαϊκά θέμα του Πανεπιστημίου του Kent. «Αλλά πιστεύω ότι είναι επίσης το πρελούδιο της συνειδητοποίησης εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου ότι χρειάζεται δουλειά για να εξασφαλίσει κάτι που θα του επιτρέψει να καμαρώσει για μία βελτίωση των σχέσεων».

Ο Κιρ Στάρμερ είχε πρόσφατα διμερείς επαφές με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες: τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον γερμανό καγκελάριο Ολαφ Σολτς και την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι με κύριο θέμα την συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

«Με δεδομένη την ανακοίνωση του Λονδίνου περί νέας εκκίνησης των σχέσεών μας, προκαλεί πραγματικά έκπληξη ότι δεν έχει γίνει ακόμη επίσκεψη στις Βρυξέλλες», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου Ντέιβιντ ΜακΑλιστερ.

Τον Ιούλιο, ο νέος βρετανός πρωθυπουργός υποδέχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο την διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, κατά την διάρκεια της οποίας δεσμεύθηκε να αποκαταστήσει τις γέφυρες με την ηπειρωτική Ευρώπη.

Ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας του στην ΕΕ κατά το δημοψήφισμα του 2016, επέμεινε στο γεγονός ότι η ανανέωση των σχέσεων δεν σημαίνει ανατροπή του Brexit που παραμένει τοξικό θέμα για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντ' αυτού, η κυβέρνηση των Εργατικών επιδιώκει να κάνει βελτιώσεις στην συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση, η οποία θα ανανεωθεί το 2026.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανία δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής συγκεκριμένα στοιχεία για τα σχέδιά του. Εχει ορίσει τις κόκκινες γραμμές έχοντας αποκλείσει την επιστροφή στην ενιαία αγορά, την τελωνειακή ένωση και την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Και έχει αποκρούσει την βασική μέχρι στιγμής πρόταση της Ευρωπαϊκής Ενωσης : ένα πρόγραμμα κινητικότητας για τους νέους 18 έως 30 ετών.

Ο Κιρ Στάρμερ φοβάται ότι το σχέδιο αυτό μοιάζει πολύ στην επανεισαγωγή της ελεύθερης κυκλοφορίας, την στιγμή που διατυπώνει την βούλησή του για περιορισμό της μετανάστευσης νόμιμης ή παράνομης.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι Εργατικοί θα μπορούσαν να δεχθούν ένα περιορισμένο πρόγραμμα ανταλλαγών, αν τους επιτρέψει να επιτύχουν τον βασικό τους στόχο που είναι η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Ο Κιρ Στάρμερ έχει ήδη συναντηθεί μία φορά με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν Ερίκ Μαμέρ, η σημερινή συνάντηση «δεν είναι παρά η αρχή μίας συζήτησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

