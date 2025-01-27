Ένα «σπάνιο» κρούσμα γρίπης των πτηνών σε άνθρωπο εντοπίστηκε στην Αγγλία, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Η μετάδοση του ιού της γρίπης των πτηνών από πτηνά στον άνθρωπο είναι σπάνια και έχει συμβεί μόνο λίγες φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας, UKHSA.

Το άτομο, του οποίου το φύλο δεν αναφέρεται, μολύνθηκε σε φάρμα στην κεντρική Αγγλία, όπου είχε «στενή και παρατεταμένη επαφή με μεγάλο αριθμό μολυσμένων πτηνών», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Η κατάσταση της υγείας του ατόμου κρίνεται «καλή» και βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση σε μονάδα νοσηλείας λοιμωδών νοσημάτων.

«Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ χαμηλός», συμπλήρωσε η υπηρεσία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει «αποδειχθεί» μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Όλοι όσοι είχαν επαφή με το άτομο που μολύνθηκε έχουν εντοπιστεί. «Στα άτομα που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης χορηγείται αντιική θεραπεία», ανέφερε η UKHSA.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο κρούσμα προέρχεται από διαφορετικό στέλεχος του ιού από αυτό που κυκλοφορεί σε θηλαστικά και πτηνά στις ΗΠΑ.

Στις αρχές Ιανουαρίου, οι υγειονομικές αρχές στην αμερικανική πολιτεία Λουιζιάνα ανακοίνωσαν τον πρώτο θάνατο ανθρώπου που συνδέεται με τη γρίπη των πτηνών. Ο 65χρονος ασθενής, που έπασχε από υποκείμενα νοσήματα, ήταν το πρώτο σοβαρό ανθρώπινο κρούσμα της H5N1 που εντοπίστηκε στη χώρα, είχαν τονίσει οι αμερικανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

