Φωτιά ξέσπασε σε οικοδομή ανέγερσης ξενοδοχείου 12 ορόφων στην περιοχή Alanya της Αττάλειας.

Σύμφωνα με το Haberturk, έχουν ξεκινήσει εργασίες για τη διάσωση των εγκλωβισμένων εργαζομένων και την κατάσβεση της φωτιάς.

Κατόπιν ειδοποίησης, στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε πρώτο στάδιο έγιναν εργασίες διάσωσης με γερανούς για τους εγκλωβισμένους εργάτες. Όπως έγινε γνωστό η πυροσβεστική συνέχισε τις προσπάθειες διάσωσης και κατάσβεσης.

Παγιδεύτηκαν στους πάνω ορόφους

Σύμφωνα με το Anadolu, έχει ξεκινήσει προσπάθεια για τη διάσωση των εργαζομένων που λέγεται ότι έχουν εγκλωβιστεί στους επάνω ορόφους.

Η φωτιά εκδηλώθηκεε στον πρώτο όροφο του υπό ανέγερση ξενοδοχείου 12 ορόφων. Κατόπιν ειδοποίησης, κλιμάκια της πυροσβεστικής, της υγείας και της αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή. Ζητήθηκε η βοήθεια γερανού για τη διάσωση των εργαζομένων που φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί στους επάνω ορόφους της κατασκευής. Οι ομάδες συνεχίζουν να εργάζονται στην περιοχή.

Σώθηκαν και οι 4 εργάτες

Νωρίτερα, μιλώντας στο Habertürk, ο δήμαρχος της Alanya Osman Tarık Özçelik είπε, «4 άτομα ήταν ανάμεσα στις φλόγες. 3 άτομα διασώθηκαν από το εσωτερικό της κατασκευής. Θα διασώσουμε σύντομα τον τέταρτο φίλο μας. Πρόκειται να τον φτάσουμε. Είναι σε καλή κατάσταση. Ο τέταρτος εργάτης μας είναι επίσης μακριά από τις φλόγες και δεν επηρεάζεται από την πυρκαγιά».

Ο δήμαρχος Alanya Özçelik ανακοίνωσε σε τελευταία του δήλωση ότι όλοι οι εργαζόμενοι διασώθηκαν.

Πηγή: skai.gr

