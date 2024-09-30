Ο υπαρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, θα πραγματοποιήσει ομιλία τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η τρομοκρατική ομάδα.

Πρόκειται για την πρώτη ομιλία ενός αξιωματούχου της Χεζμπολάχ μετά τη δολοφονία του αρχηγού της, Χασάν Νασράλα σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση την περασμένη Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου.

Ο θάνατος του Νασράλα κατάφερε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα στην οργάνωση Χεζμπολάχ, της οποίας ηγήθηκε για 32 χρόνια, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα εκδικηθεί τον θάνατό του, τη στιγμή που οι ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό μαίνονται.



Ο Νασράλα όχι μόνο είχε μετατρέψει τη Χεζμπολάχ σε μια ισχυρή δύναμη στον Λίβανο κατά τη διάρκεια των 32 χρόνων της ηγεσίας του, αλλά βοήθησε να μετατραπεί σε «κόμβο» του δικτύου συμμαχικών ομάδων του Ιράν στον αραβικό κόσμο σχολιάζει το Reuters.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάδοχος του Χασάν Νασράλα έχει οριστεί, και είναι το «νο 2» της οργάνωσης Χασίμ Σαφιεντίν. Ο Σαφιεντίν είναι ο ξάδερφος του Νασράλα.

Η σορός του Νασράλα ανασύρθηκε από το σημείο της επίθεσης, δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ιατρική πηγή και πηγή ασφαλείας. Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε θα γίνει η κηδεία του.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία στο Ιράν μετά τη δολοφονία του Νασράλα, ανέφεραν πηγές στο Reuters.



Το Ισραήλ είχε την ευκαιρία να εξοντώσει μετά τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και τον επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει, φοβούμενο ότι θα βλάψει τους ομήρους, αποκάλυψε το δίκτυο N12 news σε ρεπορτάζ του το βράδυ της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

