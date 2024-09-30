Ο Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος θα γίνει αύριο, Τρίτη, πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, δήλωσε σήμερα ότι προτίθεται να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 27 Οκτωβρίου, ένα χρόνο νωρίτερα και πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό η νέα κυβέρνηση να κριθεί από το λαό το συντομότερο δυνατόν και, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ελπίζω να συγκαλέσω τις πρόωρες (βουλευτικές) εκλογές για τις 27 Οκτωβρίου», δήλωσε ο μελλοντικός αρχηγός της κυβέρνησης στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Γνωρίζω ότι είναι αρκετά ασυνήθιστο κάποιος που δεν είναι ακόμα πρωθυπουργός να κάνει αυτού του είδους τις δηλώσεις ... όμως δεν πιστεύω ότι είναι ανάρμοστο», πρόσθεσε.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας εξελέγη την Παρασκευή επικεφαλής του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), το κόμματος που κυβερνά σχεδόν αδιάκοπα τη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Ως επικεφαλής του LDP, ο Ισίμπα θα διαδεχθεί στη θέση του πρωθυπουργού τον Φούμιο Κισίντα, ο οποίος είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι πως δεν θα διεκδικήσει νέα θητεία.

Την Παρασκευή, ο επόμενος πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως θέλει να συγκαλέσει πρόωρες εκλογές για να ενισχύσει την εντολή του «μόλις αυτό θα είναι δυνατό», χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Χρηματιστήριο του Τόκιο σημείωσε σήμερα μεγάλη πτώση, αντιδρώντας κυρίως στο διορισμό του νέου πρωθυπουργού.

Ο δείκτης Nikkei του Χρηματιστηρίου του Τόκιο κατέγραψε πτώση 4,80% στο κλείσιμο (09:00 ώρα Ελλάδας) στις 37.919,55 μονάδες και ο διευρυμένος δείκτης Topix έχασε 3,47% στις 2.645,94 μονάδες, καθώς το γεν ενισχύθηκε και αυξήθηκαν οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων ως αντίδραση στην ανάληψη της ηγεσίας από τον Ισίμπα, ο οποίος θεωρείται «ιέρακας» στη νομισματική πολιτική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

