Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αναχώρησε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής και τρίτη πτήση τσάρτερ με Βρετανούς υπηκόους από τη Βηρυτό, γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

Είχαν προηγηθεί δύο πτήσεις που είχε ενοικιάσει η βρετανική κυβέρνηση την Τετάρτη και την Πέμπτη με περισσότερους από 150 επιβάτες η καθεμία.

Οι πρώτες δύο πτήσεις από το αεροδρόμιο Ράφικ Χαρίρι είχαν προορισμό το Μπέρμιγχαμ.

Στη δήλωσή του ο κ. Λάμι επανέλαβε ότι η κατάσταση στον Λίβανο είναι «ρευστή». Πρόσθεσε ότι οι πτήσεις είναι μεν περιορισμένες, αλλά υπάρχουν θέσεις.

Κάλεσε για ακόμα μία φορά τους συμπατριώτες του που επιθυμούν να φύγουν από τον Λίβανο να εγγραφούν δηλώνοντας την παρουσία τους στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, ώστε να λάβουν λεπτομέρειες για το πώς μπορούν να ζητήσουν θέση σε αεροσκάφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.