Υψηλό το τίμημα της κατάληψης του Βουλχεντάρ- 72.000 Ρώσοι νεκροί στον πόλεμο

Αυτήν την εβδομάδα η Ουκρανία παραδέχθηκε ότι έχασε το Βουχλεντάρ στην περιοχή του Ντονέτσκ, αλλά το τίμημα της κατάληψης από τον ρωσικό στρατό ήταν μεγάλο, αναφέρει έρευνα του BBC, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν μπορεί να προσδιορισθεί ο συνολικός αριθμός των Ρώσων που σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις εναντίον της πόλης που η Ρωσία προσπαθούσε να καταλάβει από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, η ανάλυση του BBC έδειξε ότι μόνο οι 155η και 40η ταξιαρχίες πεζοναυτών θα μπορούσαν να χάσουν περισσότερους από 2.100 στρατιώτες στο Βουχλεντάρ, λαμβανομένων υπ’ όψιν των βαριά τραυματιών, των νεκρών και των αγνοουμένων. Αυτό σημαίνει ότι χάθηκε το 40% της δύναμης που είχαν οι δύο ταξιαρχίες πριν από τον πόλεμο.

Συνολικά, με βάση τις ανοιχτές πηγές το BBC μαζί με τον ιστότοπο Mediazona και ομάδα εθελοντών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα ονόματα 72.004 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στην πορεία της πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία. Οι περισσότεροι από τους μισούς πριν την έναρξη του πολέμου είχαν σχέση με τον στρατό.

Καταστροφικές απώλειες στο σώμα των πεζοναυτών

Το Βουχλεντάρ θεωρείται σημείο στρατηγικής σημασίας καθώς βρίσκεται σε ύψωμα , απ όπου ο ουκρανικός στρατός μπορούσε να καταφέρει πλήγματα στις οδούς εφοδιασμού του εχθρού.

Η πιο τεταμένες και αιματηρές μάχες για την κατάληψη της πόλης ήταν αυτές του φθινοπώρου του 2022 και του χειμώνα του 2023. Τότε στις επιθέσεις κατά της πόλης έριχναν τις επίλεκτες μονάδες πεζοναυτών της 155ης και 40ης ταξιαρχίας «των μαύρων μπερέδων» με την υποστήριξη τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων μάχης. Συνέδραμαν επίσης μηχανοκίνητα τμήματα αποτελούμενα από επίστρατους και εθελοντές.

Με βάση τις ανοιχτές πηγές το BBC μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι κατά τις επιθέσεις στο Βουχλεντάρ σκοτώθηκαν τουλάχιστον 211 πεζοναύτες της 155ης ταξιαρχίας πεζοναυτών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ 42 θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι απώλειες αυτές είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες από τις απώλειες του σώματος αυτού στα δέκα χρόνια του πολέμου στην Τσετσενία. Μεταξύ των νεκρών είναι 19 αξιωματικοί και ο διοικητής του τάγματος Τσιρέν Λουμπσάνοφ.

Πεζοναύτες της 40ης Ταξιαρχίας Μαύρων Μπερέδων από το Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι έλαβαν μέρος σε αυτές τις μάχες μαζί με την 155η Ταξιαρχία. Με βάση τις ανοιχτές πηγές, κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθούν οι θάνατοι 72 στρατιωτών και αξιωματικών αυτής της μονάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

