Ισραήλ: Νεκροί 250 μαχητές της Χεζμπολάχ από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει σκοτώσει 250 μαχητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης τη Δευτέρα στον νότο της γειτονικής χώρας κατά του ισλαμιστικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Συνολικά "250 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ μεταξύ των οποίων 21 μαχητές εξοντώθηκαν σε τέσσερις ημέρες επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο", δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.