Ακόμη δύο ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στο βόρειο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή το Ισραήλ έπειτα από επίθεση με drone. Επίσης, ακόμη 23 τραυματίστηκαν εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Πρόκειται για τον 20χρονο λοχαγό Ντάνιελ Αβίβ Χάιμ Σόφερ, και τον 20χρονο δεκανέα Ταλ Ντρορ.

Ο Χάιμ Σόφερ, από το Ασκελόν ήταν μαθητευόμενος προκειμένου να γίνει Αξιωματικός Επικοινωνιών Τάγματος στο 13ο Τάγμα, στην ταξιαρχία Γκολάνι.

Σύμφωνα με έρευνα του IDF, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ στην επίθεση, το ένα εκ των οποίων καταρρίφθηκε από την αεράμυνα και το δεύτερο έπληξε μια στρατιωτική βάση στα βόρεια Υψίπεδα του Γκολάν.

