Λός Άντζελες: Άνδρας έγκαταλείπει το φλεγόμενο σπίτι του με πίνακα του Φασιανού

Οι εικόνες από τον πύρινο όλεθρο στο Λος Άντζελες κάνουν τον γύρω του πλανήτη και αποτυπώνουν πανικόβλητους τους κατοίκους της άλλοτε «πόλης των Αγγέλων» να προσπαθούν να απομακρυνθούν σώζοντας όσα προσωπικά αντικείμενα και αποκτήματα μπορούν να σωσουν από τις καταστροφικές πυρκαγιές εντύπωση προκαλεί το πλάνο που καταγράφει άνδρα φορτωμένο με τσάντες γεμάτες από αντικείμενα και πίνακες ζωγραφικής να προσπαθεί να ξεφύγει από το σπίτι του στο Pacific Palisades, καθώς η πυρκαγιά απειλούσε τη γειτονιά του.

Ένας από τους πίνακες ήταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο «Ποδηλάτης στην εξοχή», του Έλληνα ζωγράφου Αλέκου Φασιανού.

«Η πίσω αυλή καίγεται», δήλωσε στο NBCLA.

«Φεύγω από εδώ», πρόσθεσε.

Αρκετά σπίτια στη γειτονιά είχαν ήδη πάρει φωτιά περίπου στις 21:30 όταν ο άνδρας αποφάσισε να φύγει με το ποδήλατό του.

Πήρε από το σπίτι πίνακες αξίας και τους παρέδωσε στον δημοσιογράφο του NBCLA Robert Kovacik για να τους φυλάξει μέχρι να μπορέσει να τους ανακτήσει.

Περικυκλωμένος από καπνό και ενώ οι σπίθες πετάγονταν από παντού, ο άνδρας ήταν ένας από τους περίπου 30.000 ανθρώπους που βρίσκονταν υπό εντολή εκκένωσης λόγω της πυρκαγιάς Palisades, η οποία ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.