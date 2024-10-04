Τρία νοσοκομεία στον Λίβανο , εκ των οποίων το ένα βρίσκεται κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα.

Το ιδιωτικό νοσοκομείο «Αγία Τερέζα», κοντά στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, ανέφερε ότι αναστέλλει τις υπηρεσίες του λόγω των βομβαρδισμών που συνεχίζονται σε κοντινή απόσταση. Έκανε επίσης λόγο για «τεράστιες ζημιές» στο κτίριο, το οποίο διοικείται από ένα μοναστικό τάγμα.

Δύο δημόσια νοσοκομεία στον νότιο Λίβανο τέθηκαν επίσης εκτός λειτουργίας, για τον ίδιο λόγο. Το Μαΐς αλ-Τζαμπάλ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα, έκλεισε λόγω των ισραηλινών πληγμάτων αλλά και επειδή αντιμετωπίζει δυσκολίες στον ανεφοδιασμό του και στην πρόσβαση σε αυτό.

Ο διευθυντής ενός τρίτου νοσοκομείου, του Μαρτζαγιούν, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι αναγκάστηκε να το εκκενώσει και να το κλείσει έπειτα από ένα ισραηλινό πλήγμα εναντίον διασωστών μιας υπηρεσίας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ. Η επίθεση αυτή έγινε μπροστά στην είσοδο του νοσοκομείου, τη στιγμή που οι διασώστες μετέφεραν τραυματίες.

«Ισραηλινό πλήγμα στόχευσε τα ασθενοφόρα στην είσοδο του νοσοκομείου, προκαλώντας πανικό στο προσωπικό», είπε ο γιατρός Μουένες Καλακές. Η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, ανέφερε ότι έντεκα τραυματιοφορείς της σκοτώθηκαν σήμερα από τους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο και οι επτά από αυτούς στο νοσοκομείο Μαρτζαγιούν.

«Η έλλειψη προσωπικού και οι βομβαρδισμοί μας ανάγκασαν να κλείσουμε το νοσοκομείο», πρόσθεσε ο γιατρός Καλακές. «Εδώ και τέσσερις ημέρες δεν είχαμε πλέον αναισθητικό, ούτε ειδικούς τεχνικούς εργαστηρίων, επειδή πολλοί άνθρωποι έφυγαν», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

