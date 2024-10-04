Ισπανία: Νεκρός ο πιλότος από τη συντριβή μαχητικού F-18

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F18 της ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στην ανατολική Ισπανία, σκοτώνοντας ακαριαία τον πιλότο του αεροσκάφους, ο οποίος δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει έγκαιρα το σύστημα εκτίναξης του καθίσματος, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι κοντά στην πόλη Περαλέχος, κοντά στην πόλη Τερουέλ στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτηση στο X.

Ο πιλότος, ένας αντισμήναργος, σκοτώθηκε στο δυστύχημα. «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του», τόνισε το υπουργείο Άμυνας, σε δημοσίευμα που δείχνει φωτογραφία του θύματος.

Εικόνες από το αεροπορικό στρατιωτικό δυστύχημα που μεταδόθηκαν από το περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι Aragon TV δείχνουν μια πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται από μια κακοτράχαλη, δασώδη περιοχή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Heraldo de Aragon, το μαχητικό εκτελούσε μια άσκηση με ένα δεύτερο F18, έρχοντας απογειωθεί από τη βάση Τορεχό ντε Αντρός, κοντά στη Μαδρίτη.

Πετούσε σε χαμηλό υψόμετρο όταν συνέβη το δυστύχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.