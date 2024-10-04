Το δικαστήριο του Μαζάν, όπου εκδικάζεται από τον Σεπτέμβριο η συγκλονιστική υπόθεση του Ντομινίκ Πελικό, του 70χρονου που κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε την σύζυγό του Ζιζέλ Πελικό ή την πρόσφερε ναρκωμένη σε άλλους άνδρες για να την βιάζουν επί χρόνια, αποφάσισε σήμερα να επιτρέψει στους δημοσιογράφους και στο κοινό να είναι παρόντες στην προβολή των βίντεο και των φωτογραφιών που χρησιμοποιούνται κατά την εξέλιξη της δίκης.

Το δικαστήριο αναθεώρησε την αρχική απόφαση του προέδρου του δικαστηρίου Ροζέ Αρατά κάνοντας δεκτό το αίτημα των συνηγόρων του θύματος που χαρακτηρίζουν «νίκη» την σημερινή απόφαση.

Η προβολή του οπτικού αυτού υλικού θα ακολουθεί ανακοίνωση που θα επιτρέπει στα ευαίσθητα άτομα και στους ανηλίκους να αποχωρούν από την αίθουσα, διευκρίνισε ο πρόεδρος του δικαστηρίου προσθέτοντας ότι η προβολή αυτή δεν θα είναι «συστηματική» και δεν θα γίνεται παρά μόνο όταν θα είναι αναγκαίο για να παρουσιασθεί η αλήθεια έπειτα από αίτημα της μίας εκ των δύο πλευρών.

Από την έναρξη της δίκης στις 2 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν παρόντα τα μέλη του δικαστηρίου, οι διάδικες πλευρές και οι δημοσιογράφοι. Το κοινό παρακολουθούσε τις συνεδριάσεις μέσω αναμετάδοσης σε διπλανή αίθουσα.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, κατά την τρίτη εβδομάδα της δίκης στην Αβινιόν, ο πρόεδρος του δικαστηρίου απαγόρευσε την προβολή του οπτικού υλικού στους δημοσιογράφους και στο κοινό εξηγώντας ότι οι εικόνες είναι «αισχρές και σοκαριστικές». Από τότε και μέχρι σήμερα, μόνο τα μέλη του δικαστηρίου και οι διάδικες πλευρές είχαν την άδεια να δουν τα βίντεο και τις φωτογραφίες.

Πέντε ημέρες αργότερα, οι συνήγοροι της Ζιζέλ Πελικό ζήτησαν εκ νέου την άρση της απαγόρευσης στο όνομα της μάχης που εκείνη δίνει κατά της σεξουαλικής βίας.

Η Ζιζέλ Πελικό υπήρξε επί μία δεκαετία θύμα βιασμού από τον σύζυγό της και δεκάδες άνδρες που εκείνος συναντούσε μέσω του Ιντερνετ. Νάρκωνε την σύζυγό του με ισχυρά αγχολυτικά και την βίαζε ή την παρέδιδε για να βιαστεί. Η ίδια ήταν εξ αρχής αντίθετη με την διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. Το δικαστήριο είχε επίσης πάρει θέση υπέρ της ανοικτής δίκης μέχρι την απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου.

«Για την Ζιζέλ Πελικό, το κακό έχει γίνει», δήλωσε σήμερα ένας από τους συνηγόρους της, ο Στεφάν Μπαντονό. «Αλλά αν αυτές οι ίδιες συζητήσεις, μέσω της δημοσιότητάς τους, επιτρέψουν να αποφευχθεί άλλες γυναίκες να περάσουν τα ίδια, τότε θα βρει νόημα στα δεινά της».

Αντίθετα, πολλοί συνήγοροι των 50 συγκατηγουρουμένων του Πελικό αντιτάχθηκαν σφοδρά στην προβολή του οπτικού υλικού παρουσία των δημοσιογράφων και του κοινού.

«Η δικαιοσύνη δεν το έχει ανάγκη αυτό για να λειτουργήσει, για ποιον λόγο να υπάρξουν αυτές οι εμετικές προβολές; Είχαμε μία προβολή στην πρώτη περίπτωση. Δεν αρκεί μία ταινία;», δήλωσε ο Ολιβιέ Λαντέλμ, χωρίς να εισακουστεί.

